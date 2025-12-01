Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čas vianočných trhov: Tieto hygienické zásady treba dodržiavať

Archívna snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Regionálne úrady verejného zdravotníctva ako obvykle vykonávajú na vianočných trhoch celoslovenské kontroly v záujme prevencie a ochrany zdravia obyvateľov.

Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Dodržiavanie hygienického štandardu v stánkoch na vianočných trhoch môže zákazník vyhodnotiť podľa čistoty pracovných dosiek, kuchynských pomôcok a pracovného odevu zamestnancov. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Ľudia by si takisto mali všímať, či zamestnanci dodržiavajú základné hygienické zásady, napríklad či nechytajú polotovary, potraviny alebo hotové pokrmy holými rukami. Pri manipulácii s jedlom by zamestnanci mali mať jednorazové rukavice a pokrývku hlavy.

Chladené potraviny a používané polotovary podľa odborníkov nesmú byť uložené voľne, patria do chladiacich alebo mraziacich zariadení. "Vystavované nebalené pokrmy a potraviny v stánkoch musia byť vhodne chránené pred kontamináciou z okolitého prostredia, prikryté aspoň ochrannou fóliou," upozornili hygienici.

Zároveň pripomenuli, že regionálne úrady verejného zdravotníctva ako obvykle vykonávajú na vianočných trhoch celoslovenské kontroly v záujme prevencie a ochrany zdravia obyvateľov.
