Čas vianočných trhov: Tieto hygienické zásady treba dodržiavať
Regionálne úrady verejného zdravotníctva ako obvykle vykonávajú na vianočných trhoch celoslovenské kontroly v záujme prevencie a ochrany zdravia obyvateľov.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Dodržiavanie hygienického štandardu v stánkoch na vianočných trhoch môže zákazník vyhodnotiť podľa čistoty pracovných dosiek, kuchynských pomôcok a pracovného odevu zamestnancov. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Ľudia by si takisto mali všímať, či zamestnanci dodržiavajú základné hygienické zásady, napríklad či nechytajú polotovary, potraviny alebo hotové pokrmy holými rukami. Pri manipulácii s jedlom by zamestnanci mali mať jednorazové rukavice a pokrývku hlavy.
Chladené potraviny a používané polotovary podľa odborníkov nesmú byť uložené voľne, patria do chladiacich alebo mraziacich zariadení. "Vystavované nebalené pokrmy a potraviny v stánkoch musia byť vhodne chránené pred kontamináciou z okolitého prostredia, prikryté aspoň ochrannou fóliou," upozornili hygienici.
Zároveň pripomenuli, že regionálne úrady verejného zdravotníctva ako obvykle vykonávajú na vianočných trhoch celoslovenské kontroly v záujme prevencie a ochrany zdravia obyvateľov.
