Časť dodávateľov zdravotníckych pomôcok sa zapojí do oddlžovania

Bratislava 3. decembra (TASR) – Ďalšie kolo oddlžovania nemocníc považujú ich dodávatelia za nesystémový krok a vyzývajú na dialóg o tom, ako zamedziť ich opätovnému zadlžovaniu. Napriek tomu sa ich časť do oddlžovania z dôvodu existenčných problémov pravdepodobne zapojí, potvrdila pre TASR Katarína Danková, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED).SK+MED označuje ďalšie kolo oddlženia nemocníc za záchranu veriteľov, ktorí už riešia existenčné problémy.upozornila Danková.SK+MED eviduje za 3. štvrťrok tohto roka pohľadávky voči rezortu zdravotníctva vo výške 101 miliónov eur, pričom priemerná doba úhrady faktúr od dlžníka je 296 dní. Danková nevylúčila, že niektorí dodávatelia zdravotníckych pomôcok sa do oddlženia zapoja pre existenčné problémy.skonštatovala riaditeľka.Pripomenula, že pripravované oddlženie je nastavené formou, že veriteľ sa musí vzdať príslušenstva k pohľadávkam. Ide o úroky z omeškania, rôzne zmluvné pokuty, sankcie či poplatky, ktoré ako dôsledok omeškania vznikli. Vzdať sa musia aj časti istiny, ktorú si rezort zdravotníctva účtuje za to, že veriteľom uhradí faktúry, ktoré sú v omeškaní skoro rok.uviedla Danková. Na oddlženie nemocníc by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur . Ich finančnú stabilizáciu zo štátnych finančných aktív schválila v stredu (2. 12.) vláda SR. Návrh ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) musí ešte odobriť parlament. Možnosť zapojiť sa majú dostať všetky nemocnice bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo.