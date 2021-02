M. Krajčí: Časť detí sa od pondelka vráti do škôl

Bratislava 3. februára (TASR) – Od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Zároveň sa sprísnil COVID automat. Rozhodnutie vlády SR v stredu oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zákaz vychádzania bude naďalej platiť.



Krajčí zopakoval, že situácia na Slovensku sa ani po niekoľkých týždňoch zákazu vychádzania nezlepšila, dôvodom je aj britská mutácia nového koronavírusu. Pripustil, že takéto rozhodnutie vlády by sa mohlo zdať ako "nezodpovedné". "Rozhodli sme sa, že sprísnime kritériá na čiernu zónu, ktorú momentálne máme v COVID automate, a tým dovolíme deťom chodiť do škôl," informoval.



Vláda schválila aj návrh pandemickej komisie aj sprísnenie COVID automatu. Slovensko nebude môcť prejsť z čiernej do miernejšej - bordovej fázy - v prípade, ak počet hospitalizovaných s novým koronavírusom neklesne v nemocniciach pod 3000. Priemerný počet pozitívne testovaných osôb na území Slovenska a reprodukčné číslo sa sprísnili o 20 percent.