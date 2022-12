Bratislava 25. decembra (TASR) - Časť Slovenska môže potrápiť od nedeľného večera poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.



Výstraha pred poľadovicou má začať platiť v nedeľu od 20.00 h do pondelkového (26. 12.) rána. Predbežne je vydaná pre väčšinu Prešovského kraja, tiež pre okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš.



Meteorológovia priblížili, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava či pohyb osôb, ale aj pre infraštruktúru. "Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnili meteorológovia.



V pondelok môže od rána silnejšie zafúkať v horských oblastiach približne nad 1500 metrov nad morom. A to najmä v oblastiach severného Slovenska. V tejto súvislosti je tiež avizované vydanie najnižšieho stupňa výstrahy.