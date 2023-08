Časť systému Mantis od Nemecka dorazí počas dňa do Nitry

Bratislava 1. augusta (TASR) - Do vojenského útvaru v Nitre dodajú počas dňa časť systému Mantis, ktorý Slovensko dostane od Nemecka. Ide o prehľadový rádiolokátor spolu s náhradnými dielmi. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.



"Slovensko oceňuje rozhodnutie Spolkovej republiky Nemecko posilniť ochranu našej východnej hranice s Ukrajinou zabezpečovanú národnými a spojeneckými kapacitami a prostriedkami. Pripomíname, že oba systémy dostane Slovensko bezodplatne a natrvalo, a to na základe korektných vzťahov, odborných rokovaní a spoločného cieľa NATO - posilniť a ochrániť východnú hranicu, ktorej sme súčasťou," uviedla hovorkyňa.



Doplnila, že o kompletnom dodaní bude rezort informovať a systém predstaví.