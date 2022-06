Časť univerzít zvýšila poplatky za internáty

Bratislava 19. júna (TASR) – Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového akademického roka, teda od septembra.



Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. "Dôvodom sú výpadky príjmov zpodnikateľskej činnosti včase pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania aprepočty cien," povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O finálnej podobe návrhu bude vjúni rokovať Akademický senát UK. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.



Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za ubytovanie na internátoch. "Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur," uviedol pre TASR hovorca univerzity Juraj Rybanský.



Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. "V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur, predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur," spresnila pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková. Od nového akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v Trnave, a to z pôvodných 85 na 90 eur.



"Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií, ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov," uviedol pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.



Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave pre TASR poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur. Univerzita vzhľadom na zvýšené ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch od 1. marca. "Ďalšie zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje," dodal Horňák.



Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. "Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 percent," uviedlo pre TASR vedenie univerzity. O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o osem až 15 percent.