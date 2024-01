Čaučík: KDH si váži Dubovského postoj, vlastného kandidáta nepostaví

Bratislava 23. januára (TASR) - Platí, že KDH nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta. Váži si však historika Patrika Dubovského za jeho odvahu postaviť sa za správnu vec. Pre TASR to uviedol podpredseda hnutia Marián Čaučík v reakcii na otázku o prípadnom doplnení podpisov poslancov Národnej rady SR pod Dubovského kandidatúru.



"Patrika Dubovského si vážime za jeho odvahu postaviť sa za správnu vec. Každopádne platí to, čo sme hovorili v minulosti. KDH nepostaví vlastného prezidentského kandidáta a to, koho podporíme, oznámime, keď budú známi všetci kandidáti a po Celoslovenskej rade KDH," uviedol Čaučík.



KDH už informovalo, že celorepubliková rada hnutia, na ktorej by sa malo rozhodnúť o ďalšom postupe v prezidentských voľbách, by sa mala konať 17. februára.