Enviromentalisti vyhlásili výzvu v oblasti klimatických zmien

Bojnice 31. augusta (TASR) – Kanadskí študenti sa inšpirovali lístkami mäty a lotosovým listom a navrhli turbínu na tvorbu veternej energie, ktorá odoláva chladu a vlhku. Ide o jednu z inovácií na pomoc lepšieho zvládania klimatickej zmeny.



Výzvu pre školské tímy na tvorbu podobných inovácií vyhlásilo Centrum environmentálnych aktivít (CEA) so sídlom v Trenčíne v rámci utorkovej konferencie Biomimikry v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach.



„Biomimikry je hybnou silou inovácií v posledných desaťročiach. Tento vedný odbor sa rozvíja najmä v USA. Najznámejšou osobnosťou je Janine Benyus, jej myšlienkou je, že treba prepojiť biológov s technikmi a s rôznymi vednými disciplínami. Príroda má totiž za 3,8 miliardy rokov všetky riešenia preto, aby sme žili udržateľne," načrtla pre TASR Klaudia Medalová z CEA.



CEA v tejto v súvislosti vyhlásilo výzvu, v rámci ktorej sa budú môcť školské tímy inšpirovať prírodou pri tvorbe inovácií na udržateľný spôsob života. Adresovaná je študentským tímom vo veku od 13 do 19 rokov, súčasťou tímu môže byť aj pedagóg, ktorý tím vedie. Súťaž vyhlásilo centrum v dvoch kolách, prvé potrvá do 15. decembra.



„Študenti si majú v rámci nej vytypovať problém, ktorý sa týka klimatickej zmeny. Má tri podtémy: čo nás príroda učí, ako zvládať extrémy počasia, čo nás učí o úsporách energie a čo nás učí o tom, ako sa môžeme cítiť dobre na nejakom mieste," priblížila Medalová.



Úlohou študentov je podľa nej sformulovať otázku a budú sa zamýšľať nad tým, či v prírode existuje nejaká stratégia organizmu, ktorý už klimatickú zmenu zvládol. Odborná porota následne vyberie finalistov, ktorí svoje návrhy ďalej rozpracujú a budú obhajovať v máji budúceho roka na odbornej konferencii.



„Cieľom výzvy je, aby sa žiaci naučili pozerať na prírodu inak. Tým, že ju budú skúmať a zamýšľať sa nad inováciou, pôjdu do prírody, zájdu za odborníkom, ohmatajú si to všetkými zmyslami a veríme, že si tak vytvoria lepší vzťah k prírode a úctu k nej. Veríme, že to vytvorí dôveru v to, že sa nám môže reálne podariť dosiahnuť udržateľnosť," dodala Medalová.



Témou biomimikry sa inšpiruje aj zoo v Bojniciach, ktorá chce túto myšlienku šíriť ďalej a vzdelávať o nej verejnosť v rámci svojich aktivít, uzavrela vedúca odboru marketingu a propagácie zoo Andrea Klasová.