CEEV Živica prináša knihu so vzdelávacími tipmi na voľný čas s deťmi

Bratislava 20. decembra (TASR) - Zelená škola učí deti, ako žiť v súlade s prírodou a byť šetrnými k zdrojom Zeme. V bezplatnej publikácii Hurá von, škôlkari! prináša vzdelávacie tipy na trávenie voľného času s deťmi. Informovala o tom komunikačná manažérka Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Eva Sládková.



"Deti majú prirodzenú potrebu poznávať svet prostredníctvom zmyslov, zážitkov a vďaka tomu sa dokážu učiť intenzívnejšie a uchovávať si to, čo prežili, v pamäti," hovorí spoluautorka príručky Hurá von, škôlkari! Kvetoslava Rábelyová. Dodáva, že poznávanie vonku možno prepojiť s behom alebo skákaním.



Manažérka programu Zelená škola CEEV Živica Zuzana Gallayová približuje, že u detí má úspech napríklad výroba orechožrúta. Rodičia na to potrebujú staré vyradené pančuchy rôznych dĺžok, väčší košík, gaštany, orechy, dva rovnaké košíky, gombíky na oči. "Vo väčšom košíku zmiešame gaštany s orechmi. Deti porovnávajú ich povrch, drsný – hladký, a triedia ich do dvoch košíkov. Ukážeme deťom pančuchy, ktoré predstavíme ako hladné hady. Pozveme deti, aby ich nakŕmili len jedným druhom prírodnín," vysvetlila. Deťom sa podľa Gallayovej páči hra na lov tieňov, záhradné preteky či iné aktivity zahrnuté v publikácii.