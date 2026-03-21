Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. marec 2026
< sekcia Slovensko

CEEV Živica ponúka metodiky na vzdelávanie v prírode

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica ponúka metodické námety, kurzy a materiály pre učiteľov, ktoré umožňujú vzdelávať v prírode. Dostupné sú na platforme Hurá von! Pripomenula to pri príležitosti sobotného Medzinárodného dňa lesov.

Ťažko si predstavím lepšiu plnohodnotnú vedeckú učebňu biológie, chémie či environmentálnej výchovy prepojenú s wellbeing, ako je les,“ uviedla Ivana Poláčková z platformy.

Podľa Živice učenie vonku nie je len prechádzka, ale metodicky podložené vzdelávanie. Žiaci priamo v lese môžu merať teplotu rôznych povrchov, čím si v praxi overujú schopnosť stromov ochladzovať prostredie a zmierňovať dopady klimatickej zmeny. Aktivity zahŕňajú aj tému udržateľnej ťažby dreva či výpočet objemu biomasy, čo prepája teóriu matematiky a fyziky so skutočným svetom.

Vezmime deti učiť sa do lesa vždy, keď sa dá, a pokojne k tomu využime aj digitálne technológie, ktoré sú im blízke, napríklad mobilnú aplikáciu Pl@ntNet na rozpoznanie stromov,“ doplnila Poláčková.

Okrem odborných vedomostí sa platforma zameriava aj na mindfulness, teda všímavosť k prírodným javom. Tieto aktivity pomáhajú žiakom citlivejšie vnímať regeneračné procesy v prírode a posilňujú ich motiváciu k aktívnej ochrane životného prostredia.
