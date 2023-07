CEEV Živica: Učenie vonku sa postupne začína etablovať aj na Slovensku

Bratislava 8. júla (TASR) - Učenie vonku sa postupne začína etablovať aj na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica, ktoré medzi pedagógmi zisťovalo ich skúsenosti s vyučovaním vonku. Najčastejšie sa žiaci vonku učia prvouku či prírodovedu, za nimi nasleduje slovenský jazyk a literatúra. Až za nimi je telesná výchova. TASR o tom informovala komunikačná manažérka CEEV Živica Eva Sládková.



"Získali sme 274 odpovedí od pedagogičiek a pedagógov. Až 80 percent z opýtaných učí vonku," uviedla riaditeľka CEEV Živica Ivana Poláčková. Učenie vonku podľa odborníkov prináša nielen názorné a hravé učenie, ale má tiež vplyv na kognitívny vývoj detí a elimináciu emocionálnych a behaviorálnych problémov. Zdôrazňujú tiež, že učenie vonku rozvíja kritické myslenie, komunikáciu, kooperáciu a kreativitu.



Šesťdesiat percent opýtaných pedagógov učí vonku prvouku alebo prírodovedu. "Milo nás prekvapilo, že učitelia vonku neučia len očakávané predmety ako telesnú výchovu, zemepis či prírodovedu. Z prieskumu vyšlo, že takto radi vyučujú slovenský jazyk a literatúru. Takmer tretina učiteľov berie von žiakov počas slovenčiny," priblížila Poláčková.



Prieskum Živice ukázal, že učenie vonku prispieva k väčšej inklúzii. Takmer 83 percent pedagógov v prieskume zapája do vyučovania vonku aj deti so špeciálnymi potrebami. Jeden z opýtaných pedagógov zdôraznil, že vonkajšie prostredie je tvorivé, stimulujúce a zároveň upokojujúce, čo je prirodzené pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.



Vedenia škôl prejavujú pochopenie pre inovatívny prístup k vzdelávaniu. Len menej ako šesť percent respondentov sa stretlo s nedostatočnou podporou. Učitelia označili pobyt na čerstvom vzduchu a zážitkové učenie za výrazný prínos výučby vonku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.