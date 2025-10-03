< sekcia Slovensko
CEEV Živica získal ocenenie za projekt Zelené kariérové vzdelávanie
Národnú cenu kariérového poradenstva na Slovensku vyhlasujú Centrum Euroguidance Slovensko spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica a jeho platforma Hurá von! získali Národnú cenu kariérového poradenstva za rok 2025. Neziskovej organizácii udelili ocenenie za medzinárodný projekt Zelené kariérové vzdelávanie a jeho podpora na školách.
Riaditeľka Živice Ivana Poláčková v súvislosti s oceneným prínosom projektu upozornila, že napriek digitálnej dobe sa aj v budúcnosti bude veľká časť profesií odohrávať vonku, aj vzhľadom na akútnu potrebu ľudstva reagovať na vzniknuté nové výzvy, akými sú klimatická kríza, migrácia alebo energetická transformácia. „Je kľúčové vzdelávať mladú generáciu aj vo vonkajšom prostredí, tak, aby chápali, ako komplexne funguje svet a dokázali vďaka tomu hľadať efektívne riešenia jeho problémov,“ uviedla Poláčková.
Cieľom medzinárodného projektu bolo podporiť kariérových poradcov a učiteľov na základných a stredných školách pri začleňovaní tém udržateľného rozvoja do kariérového poradenstva a vzdelávania žiakov. Na tvorbe výstupov projektu sa podieľali okrem Živice aj partneri z Českej republiky, Fínska a Slovinska.
Národnú cenu kariérového poradenstva na Slovensku vyhlasujú Centrum Euroguidance Slovensko spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Riaditeľka Živice Ivana Poláčková v súvislosti s oceneným prínosom projektu upozornila, že napriek digitálnej dobe sa aj v budúcnosti bude veľká časť profesií odohrávať vonku, aj vzhľadom na akútnu potrebu ľudstva reagovať na vzniknuté nové výzvy, akými sú klimatická kríza, migrácia alebo energetická transformácia. „Je kľúčové vzdelávať mladú generáciu aj vo vonkajšom prostredí, tak, aby chápali, ako komplexne funguje svet a dokázali vďaka tomu hľadať efektívne riešenia jeho problémov,“ uviedla Poláčková.
Cieľom medzinárodného projektu bolo podporiť kariérových poradcov a učiteľov na základných a stredných školách pri začleňovaní tém udržateľného rozvoja do kariérového poradenstva a vzdelávania žiakov. Na tvorbe výstupov projektu sa podieľali okrem Živice aj partneri z Českej republiky, Fínska a Slovinska.
Národnú cenu kariérového poradenstva na Slovensku vyhlasujú Centrum Euroguidance Slovensko spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.