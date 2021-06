Čekan: Tretia vlna pandémie už nebude taká ťažká, ako bola tá druhá

Bratislava 29. júna (TASR) - Tretia vlna pandémie už nebude taká ťažká, ako bola tá druhá. Uviedol to vedec Pavol Čekan, ktorému prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila v nedeľu (27. 6.) štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Tvrdí, že cena nepatrí iba jemu, ale všetkým vedcom, ktorí sa pričinili o zvládanie pandémie na Slovensku.



Sila tretej vlny bude záležať od toho, aká bude zaočkovanosť, ako sa Slovensko pripraví na efektívnejšie trasovanie a testovanie, aká bude liečba a ako budú ľudia dodržiavať opatrenia. "Stále verím, že tretia vlna bude trošku ľahšia. Budeme mať deti v školách a ekonomika bude otvorenejšia," poznamenal vedec.



Čekan hovorí, že na Slovensku je zlá podpora vedy a výskumu. "Keby bola lepšia, tak by sme to pocítili," podotkol. Vedec poukázal aj na odchod vedcov do zahraničia. Verí, že "odliv" vedcov sa podarí nejako zvrátiť a slovenskí vedci sa vrátia na Slovensko. "Dlho sa o tom hovorí a málo sa deje. Dúfame, že si to Slovensko všimne, buď z plánu obnovy alebo bude veda a výskum v budúcnosti viac podporovaná," skonštatoval.



Vyznamenanie vníma Čekan ako veľké zadosťučinenie a záväzok do budúcnosti. "Toto ocenenie je pre všetkých ostatných vedcov, ja sa necítim byť jediným adresátom," povedal.



Čekan už od základnej školy vedel, že sa chce venovať prírodným vedám. Vysokú školu vyštudoval v zahraničí. Robil odborného asistenta na Rockefellerovej univerzite v New Yorku. V nej sa venoval RNA biológii a molekulárnej patológii a tiež spolupracoval na vývoji nových patentovaných diagnostických metód. Neskôr pracoval v americkom Národnom onkologickom inštitúte ako výskumný pracovník. Po návrate na Slovensko založil v roku 2016 biotechnologickú spoločnosť MultiplexDX, ktorá výrazne posúva diagnostiku rakoviny. Počas pandémie Čekan participoval na projekte výroby PCR testu na detekciu nového koronavírusu.



Prezidentka ocenila 24 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho piatich in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka ôsmim ženám a 16 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.