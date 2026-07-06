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Čekovský: Honorár bol minimálny, oslavy na Devíne neboli stranícke
Na hrade Devín v Bratislave sa v nedeľu konali celonárodné oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Honorár Mariána Čekovského za interpretáciu skladby Nádej a viera na nedeľných (5. 7.) oslavách príchodu Cyrila a Metoda na naše územie bol podľa jeho slov minimálny. Poukázal, že oslavy boli štátne a nie stranícke. Zdôraznil, že nechce byť na žiadnej strane. Čekovský tak reagoval na otázky TASR v pondelok. Konateľ spoločnosti Bemykey Music, ktorá projekt vystúpenia Čekovského a jeho manželky zabezpečovala, Michal Bugala TASR informoval, že v médiách spomínaných viac ako 26.000 eur nebol honorár, ale celý rozpočet na vystúpenie.
„V médiách a na sociálnych sieťach bola opakovane uvádzaná suma 26.814 eur, pričom v mnohých prípadoch bola nesprávne interpretovaná ako honorár interpretov. Táto informácia nie je pravdivá. Uvedená suma predstavuje celkovú cenu za vytvorenie a kompletnú realizáciu autorského hudobného diela vrátane DPH. Cena bez DPH predstavovala 21.800 eur,“ vyhlásil Bugala.
Poukázal, že z tejto sumy firma financovala autorské honoráre vrátane hudby a textu, interpretačné honoráre sólistov, inštrumentalistov, sláčikového kvarteta a speváckeho zboru, hudobnú produkciu, aranžmány a ďalšie náklady.
Firma takisto uviedla, že Čekovský a Nataša Čekovská prijali jej ponuku na podujatí vystúpiť. „Zmluvný vzťah ich zastupujúcej agentúry vznikol výhradne so spoločnosťou Bemykey Music. V súvislosti s realizáciou skladby nemali uzatvorený žiadny zmluvný vzťah s organizátorom podujatia, ani sa nepodieľali na jeho dramaturgii, organizácii či produkcii,“ tvrdí spoločnosť. Pre TASR to potvrdil aj Čekovský.
Poukázala tiež, že sa v mediálnom priestore objavili informácie, ktoré spájajú s projektom aj skladateľku Ľubicu Čekovskú. Tá sa na príprave podľa spoločnosti nepodieľala. „Vzhľadom na skutočnosť, že jej meno bolo v niektorých mediálnych výstupoch a príspevkoch na sociálnych sieťach uvádzané mylne, považujeme za svoju povinnosť túto skutočnosť jednoznačne uviesť na pravú mieru,“ uzavrela firma.
Na hrade Devín v Bratislave sa v nedeľu konali celonárodné oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda. V rámci kultúrneho programu zaznela aj skladba Nádej a viera. V médiách a na sociálnych sieťach bola krátko po vystúpení Čekovských zverejnená informácia, že manželia dostali honorár približne 26.000 eur.
„V médiách a na sociálnych sieťach bola opakovane uvádzaná suma 26.814 eur, pričom v mnohých prípadoch bola nesprávne interpretovaná ako honorár interpretov. Táto informácia nie je pravdivá. Uvedená suma predstavuje celkovú cenu za vytvorenie a kompletnú realizáciu autorského hudobného diela vrátane DPH. Cena bez DPH predstavovala 21.800 eur,“ vyhlásil Bugala.
Poukázal, že z tejto sumy firma financovala autorské honoráre vrátane hudby a textu, interpretačné honoráre sólistov, inštrumentalistov, sláčikového kvarteta a speváckeho zboru, hudobnú produkciu, aranžmány a ďalšie náklady.
Firma takisto uviedla, že Čekovský a Nataša Čekovská prijali jej ponuku na podujatí vystúpiť. „Zmluvný vzťah ich zastupujúcej agentúry vznikol výhradne so spoločnosťou Bemykey Music. V súvislosti s realizáciou skladby nemali uzatvorený žiadny zmluvný vzťah s organizátorom podujatia, ani sa nepodieľali na jeho dramaturgii, organizácii či produkcii,“ tvrdí spoločnosť. Pre TASR to potvrdil aj Čekovský.
Poukázala tiež, že sa v mediálnom priestore objavili informácie, ktoré spájajú s projektom aj skladateľku Ľubicu Čekovskú. Tá sa na príprave podľa spoločnosti nepodieľala. „Vzhľadom na skutočnosť, že jej meno bolo v niektorých mediálnych výstupoch a príspevkoch na sociálnych sieťach uvádzané mylne, považujeme za svoju povinnosť túto skutočnosť jednoznačne uviesť na pravú mieru,“ uzavrela firma.
Na hrade Devín v Bratislave sa v nedeľu konali celonárodné oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda. V rámci kultúrneho programu zaznela aj skladba Nádej a viera. V médiách a na sociálnych sieťach bola krátko po vystúpení Čekovských zverejnená informácia, že manželia dostali honorár približne 26.000 eur.