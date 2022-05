Fico v prípade Harabina hovorí o totálnej strate súdnosti NAKA

Bratislava 16. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Andrej Stančík a Kristián Čekovský (obaja OĽANO) vnímajú zadržanie bývalého ministra spravodlivosti Štefana Harabina za dobrý signál pre slušných občanov. Líder Smeru-SD Robert Fico hovorí v tejto súvislosti o dôkazeuviedol Čekovský. Stančík dodal, že činy a vyjadrenia Harabina zapadajú do schémy ruskej hybridnej vojny, ktorú vedie proti Európe a aj proti Slovensku. Poslanci pripomenuli, že na Harabina a ďalších podali trestné oznámenie v súvislosti so schvaľovaním útoku Ruska na Ukrajinu, či pre podnecovanie nenávisti na základe príslušnosti k národnosti alebo rase.Trestné oznámenie na Harabina podal aj podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga, rovnako v súvislosti s jeho výrokmi o vojne na Ukrajine. Šeliga je rád, že NAKA si robí svoju prácu a vyšetruje.uviedol.uviedol Fico. Podotkol, že ak má polícia voľné ruky, mala by stíhať aj prezidentku Zuzanu Čaputovú. Tá podľa Smeru-SD podporuje fašizmus. Fico podotkol, že prezidentka dala vysoké štátne vyznamenania osobám, ktoré priamo podporovali fašizmus a udávali nacistom odporcov fašizmu.NAKA zadržala bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR a exministra spravodlivosti Štefana Harabina. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu schvaľovania trestného činu a extrémistického trestného činu.