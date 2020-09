Čekovský: Voľbe členov RVR by malo predchádzať vypočutie kandidátov

Bratislava 9. septembra (TASR) – Voľba členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) by mala byť otvorenejšia a transparentnejšia. Schváleniu nominantov v parlamente by preto malo predchádzať verejné vypočutie na pôde Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda parlamentného mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO).



"Ak chceme mať na Slovensku kvalitné a nezávislé médiá, potrebujeme rovnako kvalitný orgán dozoru," uviedol Čekovský v súvislosti s iniciatívou predložiť na schôdzu NR SR návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii. Poukázal zároveň na to, že novinka by mala eliminovať defekty súčasného stavu, ktorý členov RVR kreuje de facto z politických nominantov, medzi ktorými môžu byť aj ľudia s kontroverzným pozadím.



V prípade spôsobu verejného vypočutia sa predkladatelia návrhu inšpirovali súčasnou voľbou generálneho riaditeľa RTVS. "Híring bude na výbore prostredníctvom online prenosu dostupný pre verejnosť. Zároveň nebude výbor robiť selekciu, do voľby v pléne NR SR posunie všetkých kandidátov," dodal Čekovský.



Spolu s členom mediálneho výboru parlamentu Romanom Foltinom (SaS) na tlačovej konferencii hovorili aj o návrhu novely o zákona o volebnej kampani, ktorá by umožnila i regionálnym a lokálnym audiovizuálnym médiám politickú reklamu v rámci predvolebnej kampane do orgánov územnej samosprávy. "Týmto krokom chceme jednak umožniť zjednotiť pravidlá na vysielanie politickej reklamy a zároveň umožniť kandidátom v komunálnych a krajských voľbách cielene komunikovať obsah svojej kandidatúry smerom k voličom," uviedol Foltin. Poslanec mieni, že týmto krokom bude možné zmierniť vizuálny smog, ktorý nastáva v súvislosti s prehustením bilbordových a iných vizuálnych foriem predvolebnej kampane. "Je potrebné povedať, že všetci kandidáti budú musieť od média dostať šancu získať priestor na inzerciu za rovnakých podmienok," zdôraznil.



K už vyslovenej výhrade, ktorú k návrhu novely vyslovilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), že opatrenie nebude vzhľadom na vysoký počet kandidujúcich subjektov vykonateľné, Foltin uviedol, že počet inzerentov pomôže skresať cena, ktorú stanoví príslušné médium, i povinnosť kandidujúcich v príslušnej lehote inzerciu zaplatiť. "Ak by aj tak nastal problém, že jednoducho nebude možné vyhovieť všetkým, vedenie média má stále právo, nie povinnosť vysielať politickú reklamu," povedal Foltin. Návrh má podľa jeho slov však už teraz veľa podporovateľov.



Čekovský vidí v opatrení možnosť finančne pomôcť lokálnym rádiám a televíziám a následne aj rozvíjať novinársku obec. "Ak bude mať rádio alebo televízia viac peňazí, bude mať viac možností poskytnúť priestor tým, ktorí sa chcú venovať spravodajstvu či publicistike," ozrejmil.



O poslaneckom návrhu novely zákona o volebnej kampani, za ktorým stojí skupina koaličných poslancov, v stredu rokuje aj vláda.