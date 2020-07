Poslanci reagujú na prípadné odvolávanie B. Kollára

Bratislava 7. júla (TASR) - Hnutie OĽaNO bude pri prípadnom odvolávaní predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) hlasovať slobodne, poslanci budú mať voľnú ruku. Po rokovaní poslaneckého klubu to povedal poslanec Kristián Čekovský (OĽaNO).



"Ak bude tento bod zaradený do programu schôdze, tak sa k tomu postavíme čelom a hlasujeme slobodne," povedal Čekovský. Dodal, že nemajú spočítané, kto bude ako hlasovať. Pripustil, že niektorí poslanci OĽaNO by mohli hlasovať aj za odvolanie Kollára. Keďže sa bude hlasovať tajne, necháva to podľa vlastných slov na nich.



Návrh na odvolanie šéfa parlamentu z funkcie podá Kollár sám v úvode schôdze. Sme rodina by malo podporiť zaradenie tohto bodu do programu. Podporí ho aj zrejme aj Smer-SD. Koaličné strany Za ľudí a SaS rokujú o svojom postupe.



Poslanci zo strany Za ľudí zrejme nepodporia zaradenie odvolávania predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) do programu schôdze parlamentu, ktorá sa začína v utorok o 13.00 h. Novinárom to povedal poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí). Pri prípadnom hlasovaní o odvolaní šéfa parlamentu budú podľa neho poslanci hlasovať autonómne.



Poslanec si myslí, že prípadným hlasovaním o odvolávaní sa kauza diplomovej práce šéfa parlamentu politicky uzavrie. Nepovažuje to za adekvátnu náhradu toho, čo Za ľudí žiadalo, a teda odstúpenie z funkcie. Zároveň si nemyslí, že by na tomto padla vláda.



Poslanci parlamentu za SaS sa pri prípadnom odvolávaní predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie zachovajú tak, aby dodržali zásadu vyjadrenú predsedom SaS Richardom Sulíkom, a to že SaS z koalície za žiadnych okolností neodchádza. TASR to povedal poslanec Alojz Baránik (SaS). Potvrdil tiež, že poslanci SaS zrejme budú hlasovať proti odvolaniu.



Poslankyňa Jana Cigániková (SaS) nepovedala, či poslanci SaS podporia zaradenie odvolávania do programu schôdze parlamentu, ktorá začína v utorok. Uviedla, že stále rokujú o svojom postupe.



Podľa Cigánikovej mal Kollár vyvodiť osobnú zodpovednosť a na post predsedu parlamentu by tak mohol nastúpiť niekto iný z hnutia Sme rodina.



