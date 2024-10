Celá cena rekonštrukcie Letiska Sliač bude známa po uzatvorení zmlúv

Bratislava 18. októbra (TASR) - Celkové náklady na rekonštrukciu Letiska Sliač budú známe až po uzatvorení všetkých zmlúv. Rekonštrukcia totiž pozostáva z viacerých projektov, opráv či investícií. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



Rezort zopakoval, že Letisko Sliač by mohlo byť na stíhačky F-16 pripravené do troch až piatich rokov. "Ukončenie jednotlivých stavebných prác bude prebiehať postupne, pričom termíny sú závislé od viacerých faktorov, ako napríklad od vydania stavebného povolenia, procesu verejného obstarávania, samotných realizačných stavebných prác či klimatických podmienok. Najväčší rozsah stavebných prác sa týka rekonštrukcie rolovacích dráh a vybudovania nových rolovacích dráh a stojísk s predpokladaným termínom ukončenia v rokoch 2026 až 2027," priblížilo ministerstvo.



Rekonštrukciu letiska odsúhlasila vláda ešte v roku 2019 za ministra za SNS Petra Gajdoša. Jeho nástupca Jaroslav Naď (vtedy OĽANO, dnes Demokrati) v apríli 2023 informoval, že z 33 projektov realizujú 11 cez agentúru NSPA, sedem cez ďalšie programy NATO a prebieha aj 15 národných projektov. Už vtedy pripustil, že nie všetky projekty budú dokončené v čase dodania stíhačiek. Svojich predchodcov kritizoval za nepripravenosť projektu.