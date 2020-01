Celé územie Slovenska v utorok doobeda potrápi poľadovica aj hmla

Bratislava 14. januára (TASR) – Celé územie Slovenska potrápi v utorok doobeda poľadovica aj hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa, informuje o tom na svojej internetovej stránke.



Meteorológovia upozorňujú, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava a pohyb osôb.



Najmä vodiči by si mali dať v utorok doobeda pozor na cestách. Na celom území krajiny sa očakáva ojedinele výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 – 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," dodali meteorológovia.



Muži zákona upozorňujú na staré známe heslo: Pomaly ďalej zájdeš



Polícia varuje vodičov pred poľadovicou takmer na celom území krajiny. Zároveň odporúča vodičom, aby si dali pozor na cestách a jazdili opatrne. Informuje o tom Polícia SR na profile na sociálnej sieti.



Polícia upozorňuje na staré známe heslo: "Pomaly ďalej zájdeš." Ako dodáva, v prípade šmyku dáva vodičom nižšia rýchlosť nielen viac času na reakciu, ale tiež výrazne znižuje hrozbu zranenia.



Podľa polície sa je potrebné pozerať ďalej a predvídať. V prípade brzdenia radia, aby vodiči brzdili vtedy, keď sú kolesá vyrovnané. "Predídete tak prípadnému šmyku. Pred ostrou zákrutou spomaľte naozaj výrazne," varuje polícia.



Ďalšou radou pre vodičov na cestách s poľadovicou je, aby nerobili na vozovke prudké pohyby. "Udržiavajte si odstup, 'nelepte' sa zbytočne na auto pred vami," uzavrela polícia.





Polícia upozorňuje v Trnavskom kraji na poľadovicu



Polícia na cestách Trnavského kraja zaznamenala v utorok viac škodových udalostí ako po iné dni. Niektoré úseky ciest sú namrznuté, preto upozorňuje vodičov, aby nezabúdali prispôsobiť svoju jazdu podmienkam na vozovkách. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová



"Chodcov upozorňujeme, aby vstupovali na cesty s ohľadom na brzdnú dráhu vozidiel. Pri náhlom vstupe sa môže stať, že auto aj napriek snahe vodiča nemusí zastaviť," upozornila hovorkyňa. Polícia robí všetko preto, aby boli následky škodových udalostí a dopravných nehôd čo najskôr odstránené a nebránili v plynulom prejazde, dodala.



Na cestách jazdite opatrne



Na viacerých úsekoch ciest na Slovensku sa tvorí poľadovica, dopravnú situáciu komplikuje aj hmla. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Na cestách III. triedy v obvode Lučatín je poľadovica. "V obvodoch Bratislava, Senec, Sečovce, Medzilaborce, Humenné a Trebišov sa vyskytuje mrznúce mrholenie," uvádza SSC. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalitách Myjava, Liptovské Matiašovce a Kremnica. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je v lokalitách Banská Štiavnica, Lučatín, Iliašovce, Šturec, a Švábovská stráň. Pre snehové prehánky je dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Sedlo Besník.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa nachádza na cestách I/67 Dedinky - Ostrá Skala, II/535 Dobšiná - Palcmanská Maša, II/549 Úhornianske Sedlo - Krásnohorské Podhradie, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v obvodoch Liptovský Mikuláš a Stakčín.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Herlianske Sedlo a Vrchslatina, kde sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh do dvoch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov je HP Huty. Na HP Zbojská je poľadovica.