CELÉ ZNENIE: Memorandum k zahraničnopolitickému smerovaniu SR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovenská republika ako zvrchovaný štát presadzuje svoje oprávnené národnoštátne záujmy v zahraničnej politike, riadiac sa vôľou svojich občanov vyjadrenou v slobodných a demokratických parlamentných voľbách. Slovenská republika je zodpovedným a spoľahlivým členským štátom Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a ďalších medzinárodných zoskupení a inštitúcií, vedomá si svojich práv i povinností vyplývajúcich z nášho členstva.



Slovenská republika trvá na dodržiavaní a presadzovaní medzinárodného práva ako jediného účinného nástroja na udržanie svetového mieru, vzájomnej spolupráce a zabezpečenia rovnoprávneho postavenia a ochrany menších štátov. Zároveň vždy preferuje politický dialóg s rôznymi partnermi pred násilím, diktátom a inými riešeniami, ktoré eskalujú napätie a zhoršujú vzťahy v medzinárodnej politike.



Slovenská republika rešpektuje rôzny spoločenský, ekonomický a sociálny vývoj v rôznych častiach sveta a nebude zasahovať do vnútroštátnych záležitostí iných krajín. Rovnaký prístup však vyžaduje aj od iných štátov voči Slovensku.



Slovenská republika pri každej medzinárodnej kríze berie ohľad predovšetkým na humanitárne hľadisko. Našou prioritou je preto pomoc obetiam kríz a konfliktov v ktorejkoľvek časti sveta. Zdôrazňujeme však potrebu konať priamo v ohnisku takýchto konfliktov, aby sa znížilo riziko ich eskalácie do globálnych kríz i riziko potenciálnych negatívnych dopadov priamo na občanov Slovenskej republiky. Najdôležitejšiu súčasť hľadania mierových riešení predstavuje diplomacia, pričom jej aktívnym a zodpovedným využívaním je možné znižovať napätie v konfliktných oblastiach po celom svete.



Na základe vyššie uvedeného traja najvyšší ústavní činitelia, prezident Slovenskej republiky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda vlády Slovenskej republiky, vyhlasujeme, že budeme spoločne:







- podporovať naše nespochybniteľné členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii,



- podporovať suverénne postoje Slovenskej republiky v zahraničnej politike, vrátane tém, dôležitých pre skvalitnenie vzájomných vzťahov medzi členskými štátmi Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Sme presvedčení, že takáto diskusia je dôležitá aj pre samotné organizácie a ich postavenie v rámci medzinárodného systému,



- obhajovať členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, opierajúc sa o ich základné zmluvy, a to v prvom rade v prospech našej vlasti a jej občanov, ale i samotných organizácií



- vytvárať podmienky na domácej politickej scéne na otvorený dialóg tak, aby sa predstavitelia Slovenskej republiky vyjadrovali v zahraničnopolitických otázkach spoločným jazykom,



- podporovať princíp kolektívnej obranyschopnosti, pretože len tak je možné zabezpečiť plnohodnotnú bezpečnosť obyvateľov Slovenska,



- presadzovať len také medzinárodné opatrenia a riešenia, ktoré nebudú poškodzovať záujmy Slovenskej republiky,



- zdôrazňovať potenciál Slovenskej republiky v zahraničí s cieľom posilňovať hospodársku spoluprácu na všetkých dostupných úrovniach,



- odmietať akékoľvek snahy o vytváranie rozdielnych prístupov k jednotlivým štátom, pretože zahraničnopolitická orientácia Slovenska je otvorená na všetky štyri svetové strany,



- chrániť výhody schengenského priestoru a súčasne odmietať jeho zneužívanie a voľný pohyb tých, ktorí nespĺňajú jeho podmienky,



- zachovávať demokratické princípy vo vzťahu k ostatným štátom, berúc do úvahy ich rozmanité tradície a kultúrnu identitu, a zároveň to isté očakávať od našich partnerov v medzinárodných organizáciách.







V Bratislave dňa 1. septembra 2024







Peter Pellegrini, prezident SR



Robert Fico, predseda vlády SR



Peter Žiga, podpredseda Národnej rady SR poverený vykonávaním právomocí predsedu Národnej rady SR