CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica

Bratislava 1. januára (TASR) - Vážení priatelia, ale samozrejme aj vy, ktorí mňa a celú vládnu koalíciu nemáte v láske, dnes budete počuť veľa silných slov a vážnych prehlásení, preto mi dovoľte, aby som sa k želaniam toho najlepšieho v roku 2025 postavil trochu inak.



Verím, že každý ste mali takého Silvestra, ako ste si priali a pripravovali. Opäť myslím najmä na tých, ktorí kvôli povinnosti práce alebo pre chorobu nemohli zdieľať s ostatnými tradičný spôsob osláv konca roku. A ak niekomu Silvester z týchto alebo iných dôvodov nevyšiel, netreba byť smutný. Ani sa nenazdáme a o chvíľu tu máme ďalší, lebo ako naši českí bratia niekedy zvyknú hovoriť - čas letí jak jelen do zadnice střelen.



Ako malý chlapec som v televízii s otvorenými ústami pozeral dokumenty o zvieratách pod názvom “Prežijú rok 2000?” Či prežili všetky, neviem, ale ak si uvedomím, aký vzdialený a magický sa mi zdal rok 2000, o to viac ma stále prekvapuje obrovské tempo nášho života, ktoré nás dostalo až sem - do prvého dňa roku 2025.



Nuž, čo už s tým narobíme, vážení priatelia, šťastný nový rok 2025!



Osobne si na začiatku roka nedávam žiadne predsavzatia. Som toho názoru, že netreba čakať až na 1. január s vecami, ktoré sa dajú začať robiť ihneď. Ako športovec však držím palce každému, kto sa rozhodol od dnešného dňa zmeniť spôsob života a viac sa hýbať, lebo život je o pohybe.



Úprimne sa Vám priznám, že dnes ráno som mal najväčšiu radosť z toho, že vôbec žijem. Bolo to, ako sa hovorí, o myšací chlp a návrat do normálneho života bol a stále je podstatne náročnejší, ako som si predstavoval. Stará pravda hovorí, že tí, ktorí vás milujú, vás donútia plakať, a tí, ktorí vás nenávidia, vás rozosmejú. Keď čítam alebo počúvam tých, ktorí 15. mája tlieskali od radosti, neviem sa zdržať smiechu. Vraj pôsobím unavene, vraj ma to už nebaví. Viete, to je tak, máme do činenia s oponentmi, ktorí sa vás najskôr snažia zdiskreditovať. Urobili z nás pytliakov a celé hodiny nezákonne odpočúvali, ale nič okrem chlapskej debaty sa nedozvedeli. Potom sa nás snažili pozatvárať. Keď sa im ani to nepodarilo, išli do krajnosti s pištoľou v ruke. Ani to im našťastie nevyšlo. Tak teraz prichádzajú s novým útokom a chcú vytvoriť obraz unaveného a demotivovaného premiéra.



Dnes, 1. januára 2025, musím všetkých našich neprajníkov sklamať. Možno pôsobím pesimistickejšie, ale to len preto, lebo pesimista je v podstate len dobre informovaný optimista. Avšak kto sleduje posadnutosť našich oponentov, musí pripustiť, že sto komárov môže aj slona ubodať.



Použijem futbalovú terminológiu a vidím prvých 25 minút zápasu vládnej koalície, v ktorom súperíme s protivládnym výberom všetkého druhu, farby a chute. Dali sme v prvých minútach jeden gól, aby sme zmazali manko z predchádzajúceho zápasu, ale je to z našej strany predovšetkým defenzíva. Smer drží pevne a stabilne stred obrany a zálohy, no Hlas na ľavej strane a SNS na pravej strane nedržia počty. Ak sa krídla obrany a zálohy nezastabilizujú do konca prvého polčasu, v prestávke bude treba nastaviť novú taktiku. Celý tím si ale musí uvedomiť, že ak tento zápas nezvládneme, súper nebude brať ohľad na nič a na nikoho a opätovne použije všetky prostriedky, aby nás úplne eliminoval a už nám nikdy nedovolil nastúpiť na ďalší zápas. A celý takzvaný demokratický svet mu bude tlieskať, pretože to, čo dnes vidíme v Rumunsku či Gruzínsku, ako sa nerešpektujú výsledky volieb, ak vyhrá ten, kto vyhrať nemal, je metóda, ktorá sa začína bežne používať a tolerovať ako spôsob odstránenia nepohodlných politikov a politických strán.



Nielen Slovensko, ale celý svet je rozbláznený. A my si musíme v tomto svete nájsť svoje miesto a ochrániť vlastné záujmy. Arabi hovoria, že človek by mal pomoc hľadať predovšetkým na konci svojho ramena. My na Slovensku zase, že človeče, pomôž si sám, lebo ti ani pán Boh nepomôže. Nikto netlačí Slovensko preč zo životného priestoru, ktorým je európske spoločenstvo. Treba ale vidieť, že v tomto spoločenstve začínajú dominovať sebecké národné záujmy veľkých a nezmyselné geopolitické ciele. A na druhej strane ignorovanie potrieb menších. Vo svetovej politike absolútne platí, že je úplne jedno, či sa slony milujú alebo bijú. Vždy trpí tráva. Neželám si, aby Slovensko bolo takouto trávou, ako to vidíme v týchto dňoch pri zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu, čo bude mať drastické dopady na nás všetkých v EÚ, len nie na Ruskú federáciu. Aj preto budem v roku 2025 pokračovať v dôslednej politike orientovanej na všetky 4 svetové strany, v aktívnej zahraničnej politike vychádzajúcej z dodržiavania medzinárodného práva a nezasahovania do vnútorných záležitosti iných. A najmä budeme sledovať naše slovenské národnoštátne ciele a záujmy. Mier patrí na vrchol pyramídy našich záujmov. A našim oponentom odkazujem, že pri narodení sme dostali dve uši, ale iba jedny ústa, aby sme viac počúvali a menej hovorili. Slovenský záujem by nás mal spájať a nemal by byť predmetom nevyberanej kritiky za každú cenu. Nechcem, aby Slovensko bolo sluhom kohokoľvek. Tancujú len pripútané medvede. Slovensko nebude tancovať iným, Slovensko musí slúžiť len Slovenkám, Slovákom a ostatným spoluobčanom. Bojovník koná, hlupák reaguje. My konáme.



Vrátim sa ešte k pomyselnému futbalovému zápasu. Vyjadrujem presvedčenie, že do polčasu sa pravá aj ľavá strana obrany a zálohy zastabilizuje a nebudeme míňať energiu na riešenie vnútrostraníckych záležitostí našich koaličných partnerov a budeme sa môcť sústrediť aj na útok. Po dlhých rokoch v politike som sa naučil, že strana môže byt úspešná len vtedy, ak 90 percent svojej energie venuje plneniu svojho programu a iba 10 percent straníckym veciam. Ak je to opačne, môžete nad stranou urobiť kríž. Som veľmi rád, že Smer - SSD sa touto zásadou riadi a nezaťažujeme verejnosť vnútorným životom strany. Z tohto pohľadu pozitívne vnímam aj vyhlásenie predsedu SNS Andreja Danka, ktoré je konštruktívnym vo vzťahu k niekoľkomesačným naťahovačkách s Hlasom, z ktorých naši oponenti žijú a ktoré prekrývajú podstatu vládnutia. Či to niekto chce uznať, alebo nechce, v tieni bombastických článkov liberálnych médií a vyhlásení opozície sme urobili kus roboty, keď už nič iné nám nechcú uznať, jedno musia, a to, že sme po nich urobili poriadok vo verejných financiách a splnili niekoľko mimoriadne dôležitých bodov vládneho programu, od zavedenia plnohodnotného 13 dôchodku až po zmeny vo verejnom obstarávaní či zníženie DPH na základné potraviny. K tomu kriku médií a opozície treba dodať len to, že v prázdnom súde býva veľa hluku.



Pod útokom v našom futbalovom zápase rozumiem upriamenie plnej pozornosti na plnenie ďalších bodov nášho programu a dôsledne informovanie verejnosti o našej práci. Verím, že to dokážeme aj bez tzv. mienkotvorných médií, len musíme mať chuť. Vždy som sa držal zásady, že nohavice treba sťahovať až pred brodom. Pokiaľ ide o mňa, veľmi jasne odkazujem, že som pripravený na náročný pracovný rok, odkazujem médiám, že nebudú stíhať za mnou utekať s kamerami, a to tak doma, ako aj v zahraničí. Žiadna téma nie je výlučne premiérska, potom by som nepotreboval ministrov, ale okrem tradičnej agendy predsedu vlády budem osobitnú pozornosť venovať predovšetkým nájomným bytom, výstavbe nemocníc a kontrolnej činnosti predsedu vlády vo vzťahu k jednotlivým členom vlády a plneniu vládneho programu. Popri tom musíme byť vo vládnej koalícii maximálne obozretní, lebo barana sa treba báť odpredu, koňa zozadu, ale pri našej opozícii, médiách, hercoch a mimovládkach ani Boh nevie, odkadiaľ príde úder.



Vážení priatelia, ale aj politickí neprajníci a nezbedníci, daj rok 2025 Slovensku šťastia a sily, aby prežilo, lebo nie každý prežije v najbližšom období tak, ako by chcel. Ako predseda vlády budem robiť od rána do večera, aby Slovensko vytrvalo, aby sme boli rešpektovaní, aby sme za celú vládu doručovali to, k čomu sme sa zaviazali v našom vládnom programe. Ak budem cítiť podporu a porozumenie v podstatnej časti spoločnosti a ak k tomu pridám dlhými rokmi politického života nadobudnuté skúsenosti, verím, že ani táto vláda na konci dňa nebude sklamaním. Bič plieska na konci, starý vlk nezablúdi a uhorský kráľ Karol Robert z Anjou hlásal "experto credo roberto"- verte skúsenému Robertovi. A ak už na všetky štyri svetové strany, tak po slovenskom želaní - šťastný nový rok, pridám zo severu po švédsky Gott nytt r, z juhu po španielsky Feliz ao nuevo, zo západu po anglicky Happy New Year a z východu po rusky Sčastlivovo Novovo Goda. Pekný deň, Slovensko.













Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.