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CELÉ ZNENIE: Spoločné vyhlásenie Indie a Slovenska
TASR prináša celé znenie spoločného vyhlásenia Indie a Slovenska pri príležitosti dnešnej návštevy predsedu vlády Indie.
Autor TASR
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Bratislava (TASR) - 15. júna 2026 -
Na pozvanie Jeho Excelencie Roberta Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky, uskutočnil Jeho Excelencia Shri Narendra Modi, predseda vlády Indickej republiky, 15. júna 2026 štátnu návštevu Slovenskej republiky.
Návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku bola prvou od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993; predstavovala historický míľnik a otvorila novú kapitolu dlhodobého priateľstva medzi oboma krajinami. Od nadviazania diplomatických vzťahov v roku 1993 India a Slovensko rozvíjajú tradične priateľské vzťahy a mnohostrannú spoluprácu založené na dôvere, rovnosti a vzájomnej úcte.
V nadväznosti na historický charakter tejto návštevy a spoločné odhodlanie prehĺbiť bilaterálnu spoluprácu sa predseda vlády Indickej republiky a predseda vlády Slovenskej republiky dohodli povýšiť vzájomné vzťahy na úroveň Komplexného partnerstva medzi Indickou republikou a Slovenskou republikou. Cieľom Komplexného partnerstva je posunúť bilaterálne vzťahy na novú úroveň, posilniť existujúce mechanizmy spolupráce a preskúmať nové možnosti prehlbovania spolupráce na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni.
Vzhľadom na rastúci geopolitický, hospodársky a technologický význam Indo-Pacifiku obaja lídri uznali význam silnejšieho partnerstva medzi Indiou a Slovenskom pre podporu vzájomne prospešnej spolupráce, regionálnej prepojenosti, otvoreného medzinárodného obchodu, slobody plavby, mierového riešenia sporov a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách.
Obaja lídri zdôraznili význam pravidelných výmen na vysokej úrovni a trvalého politického dialógu a dohodli sa na zintenzívnení výmen delegácií na všetkých úrovniach. Obe strany sa takisto dohodli posilniť medziparlamentné výmeny, kontakty a spoluprácu s cieľom podporiť lepšie vzájomné porozumenie a výmenu legislatívnych skúseností a osvedčených postupov.
Lídri opätovne potvrdili svoj záväzok k multilateralizmu, ktorého jadrom je Organizácia Spojených národov, a k medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách. Zároveň podporili komplexné reformy multilaterálnych inštitúcií vrátane Organizácie Spojených národov, najmä Bezpečnostnej rady OSN, s cieľom zvýšiť ich reprezentatívnosť, inkluzívnosť a efektívnosť a zabezpečiť, aby lepšie odrážali súčasnú geopolitickú realitu. Lídri zdôraznili naliehavú potrebu rozšíriť Bezpečnostnú radu OSN v kategóriách stálych aj nestálych členov. India v tejto súvislosti ocenila pokračujúcu podporu Slovenska pre stále členstvo Indie v reformovanej a rozšírenej Bezpečnostnej rade OSN. Obaja lídri sa takisto dohodli pokračovať v konzultáciách a koordinácii v súvislosti so svojimi kandidatúrami v medzinárodných organizáciách, vymieňať si názory a úzko spolupracovať na globálnych fórach vrátane Organizácie Spojených národov. Diskutovali aj o význame zachovania globálnej architektúry nešírenia zbraní hromadného ničenia. Slovensko potvrdilo svoj konštruktívny prístup k členstvu Indie v Skupine jadrových dodávateľov.
Lídri sa dohodli podporovať rozvoj spolupráce s regionálnymi zoskupeniami, ako sú Slavkovský formát (S3), Vyšehradská štvorka (V4) a Iniciatíva troch morí (3SI), vrátane vzájomne prepojených a vzájomne prospešných infraštruktúrnych projektov podporujúcich konektivitu, udržateľný hospodársky rast a regionálnu integráciu. Obe strany zároveň opätovne potvrdili svoj záväzok k slobodnému, otvorenému, mierovému a prosperujúcemu Indo Pacifiku založenému na rešpektovaní medzinárodného práva, suverenity a územnej celistvosti vrátane Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.
Lídri zdôraznili význam posilňovania spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti ako jedného z kľúčových pilierov bilaterálneho partnerstva. Dohodli sa podporovať pravidelné konzultácie a výmeny medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za obranu s cieľom preskúmať možnosti prehĺbenia spolupráce, a to aj v oblasti obranných technológií, budovania kapacít, výskumu a vývoja a spolupráce v obrannom priemysle. Lídri v tejto súvislosti privítali podpísanie Listu o zámere v oblasti obrannej spolupráce medzi oboma stranami, ktorý podporí vzájomne prospešné partnerstvá v obrannom sektore.
Lídri uznali rastúci význam posilňovania spolupráce v oblasti znižovania ri zika katastrof a budovania odolnosti a dohodli sa rozšíriť spoluprácu v oblas tiach odolnej infraštruktúry, budovania kapacít, výmeny poznatkov a inštitucio nálnej spolupráce.
Lídri sa dohodli posilniť spoluprácu pri ochrane kritickej informačnej infra štruktúry a pri prevencii počítačovej kriminality a boji proti nej, pričom budú podporovať otvorený, bezpečný, prístupný, stabilný, interoperabilný, odolný a mierový digitálny priestor. Lídri zároveň vyjadrili odhodlanie navzájom sa pod porovať pri ochrane systémov informačných technológií pred novými kvanto vými hrozbami pre kryptografické systémy, a to aj prostredníctvom priprave nosti na prechod k postkvantovej bezpečnosti. V tejto súvislosti konštatovali, že takúto spoluprácu ďalej uľahčí Memorandum o spolupráci podpísané v ob lasti ochrany kritickej infraštruktúry a postkvantovej kryptografie.
Obaja lídri jednoznačne odsúdili terorizmus vo všetkých jeho formách a prejavoch vrátane cezhraničného terorizmu a dôrazne odsúdili ohavný teroris tický útok spáchaný 22. apríla 2025 v Pahalgame v Džammú a Kašmíre. Do hodli sa zriadiť Spoločnú pracovnú skupinu pre boj proti terorizmu. Vyzvali na koordinované medzinárodné úsilie zamerané na komplexný a dlhodobý boj proti terorizmu. Lídri opätovne potvrdili svoj záväzok posilňovať bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v boji proti terorizmu, a to aj v rámci Organizácie Spojených národov, a vyzvali na rázne a rozhodné opatrenia proti teroristom a teroristickým subjektom vrátane tých, ktoré sú zaradené na zoznam Sank čného výboru Bezpečnostnej rady OSN zriadeného rezolúciou 1267, ako aj proti ich pridruženým subjektom, zástupným aktérom, sponzorom, financova teľom a podporovateľom. Ďalej zdôraznili význam vyvodenia zodpovednosti páchateľov, organizátorov a sponzorov teroristických činov a dohodli sa úzko spolupracovať na urýchlenom dokončení a prijatí Komplexného dohovoru o medzinárodnom terorizme (CCIT) v rámci Organizácie Spojených národov.
Lídri privítali ukončenie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou v januári 2026 a novú spoločnú komplexnú strategickú agendu Indie a EÚ. Konštatovali, že dohoda o voľnom obchode otvorí nové príležitosti pre obchod a investície, a vyzvali na jej skoré podpísanie a včasnú implementáciu s cieľom naplno využiť potenciál obchodnej a investičnej spolupráce prostredníctvom diverzifikácie kritických hodnotových reťazcov a otvárania nových trhov.
Lídri sa dohodli ďalej posilňovať úlohu Indicko-slovenského spoločného hospodárskeho výboru pri identifikácii a podpore oblastí hospodárskej spolupráce s vysokým potenciálom. Zároveň sa zaviazali preskúmať možnosti výrazného zvýšenia bilaterálneho obchodu a vzájomných investícií v odvetviach, ako sú automobilový priemysel, elektronika a ďalšie odvetvia vyspelej výroby, s využitím rozvinutého priemyselného ekosystému Slovenska, rozsahu indickej ekonomiky, inovačného ekosystému a technologických kapacít Indie, s osobitným dôrazom na spoluprácu s vysokou pridanou hodnotou.
Obe strany sa dohodli posilniť bilaterálnu spoluprácu zameranú na dosiahnutie nulovej bilancie emisií, pričom sa sústredia na výmenu technológií pre zelenú energetickú transformáciu a podporu čistých, spoľahlivých a odolných energetických systémov.
Lídri sa dohodli rozšíriť spoluprácu v oblasti energetiky s cieľom podporiť energetickú bezpečnosť, udržateľnosť a odolnosť prostredníctvom diverzifikácie energetických zdrojov vrátane jadrovej a geotermálnej energie. Vyjadrili zámer prehĺbiť spoluprácu prostredníctvom spoločného výskumu, výmeny odborných poznatkov a iniciatív zameraných na budovanie kapacít v oblastiach spoločného záujmu.
Lídri sa dohodli posilniť spoluprácu v oblasti meteorológie a hydrológie, a to aj prostredníctvom výmeny odborných poznatkov a osvedčených postupov pri efektívnom a udržateľnom hospodárení s vodnými zdrojmi a zabezpečovaní bezpečnosti priehrad. Ďalej vyjadrili zámer podporovať spoluprácu v oblastiach, ako sú udržateľnosť vodných zdrojov, monitorovanie kvality pitnej vody vo vidieckych oblastiach, technológie úpravy vody, budovanie kapacít a zapájanie komunít, a zdôraznili význam rozvoja klimaticky odolnej infraštruktúry zásobovania vidieka pitnou vodou s cieľom posilniť vodnú bezpečnosť a zabezpečiť udržateľný prístup k zdravotne bezpečnej pitnej vode.
Uznávajúc konektivitu za strategický pilier partnerstva, obe strany zdôraznili význam podpory spoločných podnikov, transferu technológií, inovácií a rozvoja zručností v automobilovom priemysle a železničnom sektore s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a vytvárať nové pracovné príležitosti. Zároveň poukázali na potenciál využiť polohu Slovenska ako dopravného uzla v strednej Európe a rozsiahle výrobné kapacity Indie na podporu obchodu, investícií a konektivity. Podporili aj preskúmanie možností zavedenia priameho leteckého spojenia medzi Indiou a Slovenskom s cieľom uľahčiť rastúce hospodárske, obchodné a medziľudské kontakty.
Obaja lídri ocenili úspešné výsledky samitu AI Impact 2026 v Dillí, na ktorom sa zúčastnil Jeho Excelencia Peter Pellegrini, prezident Slovenskej republiky. Obe strany privítali podpísanie Memoranda o porozumení v oblasti digitálnych technológií, ktoré vytvorí štruktúrovaný rámec na prehlbovanie spolupráce v digitálnej oblasti. Dohodli sa ďalej posilňovať spoluprácu v rozvíjajúcich sa oblastiach, ako sú umelá inteligencia, polovodiče, startupy, inovačné ekosystémy, výskumné inštitúcie a technologické spoločnosti, s cieľom podporiť rast založený na inováciách a vzájomne prospešné partnerstvá. Obe strany sa takisto dohodli preskúmať možnosti spolupráce v oblasti nových a nastupujúcich technológií vrátane prípadov využitia technológie 5G, štandardizácie 6G, internetu vecí (IoT) a aplikácií komunikácie medzi zariadeniami (M2M).
Obaja lídri sa dohodli preskúmať možnosti posilnenia spolupráce medzi aktérmi príslušných vesmírnych ekosystémov v oblasti satelitných technológií a ich aplikácií. Zdôraznili tiež význam podpory výmen medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami, ako aj priemyselnými partnermi, s cieľom podporovať inovácie a rozvoj vyspelých vesmírnych technológií.
Lídri zdôraznili potrebu udržiavať pravidelný dialóg a prehlbovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva s osobitným dôrazom na farmaceutický výskum a vývoj, riešenia digitálneho zdravotníctva a posilňovanie ľudských zdrojov v zdravotníctve. Obe strany zároveň zdôraznili význam výmeny osvedčených postupov v oblasti riadenia verejného zdravia a využívania digitálnych technológií na budovanie odolnejších a efektívnejších systémov zdravotnej starostlivosti zameraných na pacienta v súlade s ich príslušnými národnými prioritami.
Obaja lídri sa dohodli podporovať zvýšenú mobilitu študentov, akademických pracovníkov a výskumníkov s osobitným dôrazom na odbory STEM a humanitné vedy s cieľom prehĺbiť vzdelávacie a vedecké výmeny. Vzali na vedomie existujúce dohody a formy spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami oboch krajín a podporili ich ďalšie rozširovanie a diverzifikáciu. Obe strany zároveň privítali uzavretie Memoranda o porozumení medzi príslušnými ministerstvami školstva v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ktoré vytvorí štruktúrovaný rámec na posilňovanie akademických väzieb a rozvoj dlhodobých inštitucionálnych partnerstiev.
Lídri sa dohodli ďalej podporovať kultúrne výmeny, cestovný ruch a medziľudské kontakty s cieľom prehĺbiť vzájomné porozumenie a posilniť priateľské väzby medzi obyvateľmi Indie a Slovenska. Zdôraznili význam rozširovania kultúrnej spolupráce prostredníctvom pravidelných výmen umelcov a umeleckých súborov, organizovania výstav a účasti na festivaloch, ako aj podpory rastu vzájomného cestovného ruchu. [Lídri zároveň privítali podpísanie Memoranda o porozumení o audiovizuálnej koprodukcii, ktoré vytvorí štruktúrovaný rámec pre spoluprácu vo filmovej a mediálnej produkcii a ďalej posilní kultúrne väzby medzi oboma krajinami.] TBC
Lídri vyjadrili podporu riadenej, bezpečnej a legálnej mobilite kvalifikovaných pracovníkov. Ďalej vzali na vedomie Komplexný rámec spolupráce v oblasti mobility, na ktorom sa India a Európska únia dohodli v januári 2026. Privítali podpísanie Memoranda o porozumení o spolupráci v oblasti pracovnej migrácie s cieľom uľahčiť mobilitu a podporiť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi oboch strán. Obe strany sa takisto dohodli pracovať na skorom uzavretí Dohody o sociálnom zabezpečení, ktorá by prispela k ochrane práv a sociálneho zabezpečenia pracovníkov pohybujúcich sa medzi Indiou a Slovenskom.
Lídri konštatovali, že spolupráca v konzulárnych otázkach zostáva oblasťou spoločného záujmu oboch krajín vzhľadom na rastúcu mobilitu osôb a rozširujúce sa medziľudské kontakty. V tejto súvislosti sa dohodli zriadiť mechanizmus pravidelných konzulárnych konzultácií medzi príslušnými konzulárnymi orgánmi s cieľom uľahčiť spoluprácu v konzulárnych otázkach.
Lídri sa dohodli pravidelne hodnotiť implementáciu Komplexného partnerstva na príslušnej pracovnej úrovni.
26. Obaja lídri sa zhodli, že táto návšteva predstavuje významný krok pri transformácii indicko-slovenských vzťahov, a zaviazali sa posunúť bilaterálne vzťahy do novej fázy spolupráce.
Predsedovia vlád privítali oznámenia a podpísané memorandá o porozumení, ktoré sú dostupné na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí Indie.
Predseda vlády Modi poďakoval predsedovi vlády Ficovi a občanom Slovenska za srdečnú pohostinnosť, ktorú preukázali jemu a jeho delegácii. Obaja lídri sa dohodli zachovať dynamiku výmen na vysokej úrovni.
Bratislava
15. júna 2026
Na pozvanie Jeho Excelencie Roberta Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky, uskutočnil Jeho Excelencia Shri Narendra Modi, predseda vlády Indickej republiky, 15. júna 2026 štátnu návštevu Slovenskej republiky.
Návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku bola prvou od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993; predstavovala historický míľnik a otvorila novú kapitolu dlhodobého priateľstva medzi oboma krajinami. Od nadviazania diplomatických vzťahov v roku 1993 India a Slovensko rozvíjajú tradične priateľské vzťahy a mnohostrannú spoluprácu založené na dôvere, rovnosti a vzájomnej úcte.
V nadväznosti na historický charakter tejto návštevy a spoločné odhodlanie prehĺbiť bilaterálnu spoluprácu sa predseda vlády Indickej republiky a predseda vlády Slovenskej republiky dohodli povýšiť vzájomné vzťahy na úroveň Komplexného partnerstva medzi Indickou republikou a Slovenskou republikou. Cieľom Komplexného partnerstva je posunúť bilaterálne vzťahy na novú úroveň, posilniť existujúce mechanizmy spolupráce a preskúmať nové možnosti prehlbovania spolupráce na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni.
Vzhľadom na rastúci geopolitický, hospodársky a technologický význam Indo-Pacifiku obaja lídri uznali význam silnejšieho partnerstva medzi Indiou a Slovenskom pre podporu vzájomne prospešnej spolupráce, regionálnej prepojenosti, otvoreného medzinárodného obchodu, slobody plavby, mierového riešenia sporov a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách.
Obaja lídri zdôraznili význam pravidelných výmen na vysokej úrovni a trvalého politického dialógu a dohodli sa na zintenzívnení výmen delegácií na všetkých úrovniach. Obe strany sa takisto dohodli posilniť medziparlamentné výmeny, kontakty a spoluprácu s cieľom podporiť lepšie vzájomné porozumenie a výmenu legislatívnych skúseností a osvedčených postupov.
Lídri opätovne potvrdili svoj záväzok k multilateralizmu, ktorého jadrom je Organizácia Spojených národov, a k medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách. Zároveň podporili komplexné reformy multilaterálnych inštitúcií vrátane Organizácie Spojených národov, najmä Bezpečnostnej rady OSN, s cieľom zvýšiť ich reprezentatívnosť, inkluzívnosť a efektívnosť a zabezpečiť, aby lepšie odrážali súčasnú geopolitickú realitu. Lídri zdôraznili naliehavú potrebu rozšíriť Bezpečnostnú radu OSN v kategóriách stálych aj nestálych členov. India v tejto súvislosti ocenila pokračujúcu podporu Slovenska pre stále členstvo Indie v reformovanej a rozšírenej Bezpečnostnej rade OSN. Obaja lídri sa takisto dohodli pokračovať v konzultáciách a koordinácii v súvislosti so svojimi kandidatúrami v medzinárodných organizáciách, vymieňať si názory a úzko spolupracovať na globálnych fórach vrátane Organizácie Spojených národov. Diskutovali aj o význame zachovania globálnej architektúry nešírenia zbraní hromadného ničenia. Slovensko potvrdilo svoj konštruktívny prístup k členstvu Indie v Skupine jadrových dodávateľov.
Lídri sa dohodli podporovať rozvoj spolupráce s regionálnymi zoskupeniami, ako sú Slavkovský formát (S3), Vyšehradská štvorka (V4) a Iniciatíva troch morí (3SI), vrátane vzájomne prepojených a vzájomne prospešných infraštruktúrnych projektov podporujúcich konektivitu, udržateľný hospodársky rast a regionálnu integráciu. Obe strany zároveň opätovne potvrdili svoj záväzok k slobodnému, otvorenému, mierovému a prosperujúcemu Indo Pacifiku založenému na rešpektovaní medzinárodného práva, suverenity a územnej celistvosti vrátane Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.
Lídri zdôraznili význam posilňovania spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti ako jedného z kľúčových pilierov bilaterálneho partnerstva. Dohodli sa podporovať pravidelné konzultácie a výmeny medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za obranu s cieľom preskúmať možnosti prehĺbenia spolupráce, a to aj v oblasti obranných technológií, budovania kapacít, výskumu a vývoja a spolupráce v obrannom priemysle. Lídri v tejto súvislosti privítali podpísanie Listu o zámere v oblasti obrannej spolupráce medzi oboma stranami, ktorý podporí vzájomne prospešné partnerstvá v obrannom sektore.
Lídri uznali rastúci význam posilňovania spolupráce v oblasti znižovania ri zika katastrof a budovania odolnosti a dohodli sa rozšíriť spoluprácu v oblas tiach odolnej infraštruktúry, budovania kapacít, výmeny poznatkov a inštitucio nálnej spolupráce.
Lídri sa dohodli posilniť spoluprácu pri ochrane kritickej informačnej infra štruktúry a pri prevencii počítačovej kriminality a boji proti nej, pričom budú podporovať otvorený, bezpečný, prístupný, stabilný, interoperabilný, odolný a mierový digitálny priestor. Lídri zároveň vyjadrili odhodlanie navzájom sa pod porovať pri ochrane systémov informačných technológií pred novými kvanto vými hrozbami pre kryptografické systémy, a to aj prostredníctvom priprave nosti na prechod k postkvantovej bezpečnosti. V tejto súvislosti konštatovali, že takúto spoluprácu ďalej uľahčí Memorandum o spolupráci podpísané v ob lasti ochrany kritickej infraštruktúry a postkvantovej kryptografie.
Obaja lídri jednoznačne odsúdili terorizmus vo všetkých jeho formách a prejavoch vrátane cezhraničného terorizmu a dôrazne odsúdili ohavný teroris tický útok spáchaný 22. apríla 2025 v Pahalgame v Džammú a Kašmíre. Do hodli sa zriadiť Spoločnú pracovnú skupinu pre boj proti terorizmu. Vyzvali na koordinované medzinárodné úsilie zamerané na komplexný a dlhodobý boj proti terorizmu. Lídri opätovne potvrdili svoj záväzok posilňovať bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v boji proti terorizmu, a to aj v rámci Organizácie Spojených národov, a vyzvali na rázne a rozhodné opatrenia proti teroristom a teroristickým subjektom vrátane tých, ktoré sú zaradené na zoznam Sank čného výboru Bezpečnostnej rady OSN zriadeného rezolúciou 1267, ako aj proti ich pridruženým subjektom, zástupným aktérom, sponzorom, financova teľom a podporovateľom. Ďalej zdôraznili význam vyvodenia zodpovednosti páchateľov, organizátorov a sponzorov teroristických činov a dohodli sa úzko spolupracovať na urýchlenom dokončení a prijatí Komplexného dohovoru o medzinárodnom terorizme (CCIT) v rámci Organizácie Spojených národov.
Lídri privítali ukončenie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou v januári 2026 a novú spoločnú komplexnú strategickú agendu Indie a EÚ. Konštatovali, že dohoda o voľnom obchode otvorí nové príležitosti pre obchod a investície, a vyzvali na jej skoré podpísanie a včasnú implementáciu s cieľom naplno využiť potenciál obchodnej a investičnej spolupráce prostredníctvom diverzifikácie kritických hodnotových reťazcov a otvárania nových trhov.
Lídri sa dohodli ďalej posilňovať úlohu Indicko-slovenského spoločného hospodárskeho výboru pri identifikácii a podpore oblastí hospodárskej spolupráce s vysokým potenciálom. Zároveň sa zaviazali preskúmať možnosti výrazného zvýšenia bilaterálneho obchodu a vzájomných investícií v odvetviach, ako sú automobilový priemysel, elektronika a ďalšie odvetvia vyspelej výroby, s využitím rozvinutého priemyselného ekosystému Slovenska, rozsahu indickej ekonomiky, inovačného ekosystému a technologických kapacít Indie, s osobitným dôrazom na spoluprácu s vysokou pridanou hodnotou.
Obe strany sa dohodli posilniť bilaterálnu spoluprácu zameranú na dosiahnutie nulovej bilancie emisií, pričom sa sústredia na výmenu technológií pre zelenú energetickú transformáciu a podporu čistých, spoľahlivých a odolných energetických systémov.
Lídri sa dohodli rozšíriť spoluprácu v oblasti energetiky s cieľom podporiť energetickú bezpečnosť, udržateľnosť a odolnosť prostredníctvom diverzifikácie energetických zdrojov vrátane jadrovej a geotermálnej energie. Vyjadrili zámer prehĺbiť spoluprácu prostredníctvom spoločného výskumu, výmeny odborných poznatkov a iniciatív zameraných na budovanie kapacít v oblastiach spoločného záujmu.
Lídri sa dohodli posilniť spoluprácu v oblasti meteorológie a hydrológie, a to aj prostredníctvom výmeny odborných poznatkov a osvedčených postupov pri efektívnom a udržateľnom hospodárení s vodnými zdrojmi a zabezpečovaní bezpečnosti priehrad. Ďalej vyjadrili zámer podporovať spoluprácu v oblastiach, ako sú udržateľnosť vodných zdrojov, monitorovanie kvality pitnej vody vo vidieckych oblastiach, technológie úpravy vody, budovanie kapacít a zapájanie komunít, a zdôraznili význam rozvoja klimaticky odolnej infraštruktúry zásobovania vidieka pitnou vodou s cieľom posilniť vodnú bezpečnosť a zabezpečiť udržateľný prístup k zdravotne bezpečnej pitnej vode.
Uznávajúc konektivitu za strategický pilier partnerstva, obe strany zdôraznili význam podpory spoločných podnikov, transferu technológií, inovácií a rozvoja zručností v automobilovom priemysle a železničnom sektore s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a vytvárať nové pracovné príležitosti. Zároveň poukázali na potenciál využiť polohu Slovenska ako dopravného uzla v strednej Európe a rozsiahle výrobné kapacity Indie na podporu obchodu, investícií a konektivity. Podporili aj preskúmanie možností zavedenia priameho leteckého spojenia medzi Indiou a Slovenskom s cieľom uľahčiť rastúce hospodárske, obchodné a medziľudské kontakty.
Obaja lídri ocenili úspešné výsledky samitu AI Impact 2026 v Dillí, na ktorom sa zúčastnil Jeho Excelencia Peter Pellegrini, prezident Slovenskej republiky. Obe strany privítali podpísanie Memoranda o porozumení v oblasti digitálnych technológií, ktoré vytvorí štruktúrovaný rámec na prehlbovanie spolupráce v digitálnej oblasti. Dohodli sa ďalej posilňovať spoluprácu v rozvíjajúcich sa oblastiach, ako sú umelá inteligencia, polovodiče, startupy, inovačné ekosystémy, výskumné inštitúcie a technologické spoločnosti, s cieľom podporiť rast založený na inováciách a vzájomne prospešné partnerstvá. Obe strany sa takisto dohodli preskúmať možnosti spolupráce v oblasti nových a nastupujúcich technológií vrátane prípadov využitia technológie 5G, štandardizácie 6G, internetu vecí (IoT) a aplikácií komunikácie medzi zariadeniami (M2M).
Obaja lídri sa dohodli preskúmať možnosti posilnenia spolupráce medzi aktérmi príslušných vesmírnych ekosystémov v oblasti satelitných technológií a ich aplikácií. Zdôraznili tiež význam podpory výmen medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami, ako aj priemyselnými partnermi, s cieľom podporovať inovácie a rozvoj vyspelých vesmírnych technológií.
Lídri zdôraznili potrebu udržiavať pravidelný dialóg a prehlbovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva s osobitným dôrazom na farmaceutický výskum a vývoj, riešenia digitálneho zdravotníctva a posilňovanie ľudských zdrojov v zdravotníctve. Obe strany zároveň zdôraznili význam výmeny osvedčených postupov v oblasti riadenia verejného zdravia a využívania digitálnych technológií na budovanie odolnejších a efektívnejších systémov zdravotnej starostlivosti zameraných na pacienta v súlade s ich príslušnými národnými prioritami.
Obaja lídri sa dohodli podporovať zvýšenú mobilitu študentov, akademických pracovníkov a výskumníkov s osobitným dôrazom na odbory STEM a humanitné vedy s cieľom prehĺbiť vzdelávacie a vedecké výmeny. Vzali na vedomie existujúce dohody a formy spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami oboch krajín a podporili ich ďalšie rozširovanie a diverzifikáciu. Obe strany zároveň privítali uzavretie Memoranda o porozumení medzi príslušnými ministerstvami školstva v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ktoré vytvorí štruktúrovaný rámec na posilňovanie akademických väzieb a rozvoj dlhodobých inštitucionálnych partnerstiev.
Lídri sa dohodli ďalej podporovať kultúrne výmeny, cestovný ruch a medziľudské kontakty s cieľom prehĺbiť vzájomné porozumenie a posilniť priateľské väzby medzi obyvateľmi Indie a Slovenska. Zdôraznili význam rozširovania kultúrnej spolupráce prostredníctvom pravidelných výmen umelcov a umeleckých súborov, organizovania výstav a účasti na festivaloch, ako aj podpory rastu vzájomného cestovného ruchu. [Lídri zároveň privítali podpísanie Memoranda o porozumení o audiovizuálnej koprodukcii, ktoré vytvorí štruktúrovaný rámec pre spoluprácu vo filmovej a mediálnej produkcii a ďalej posilní kultúrne väzby medzi oboma krajinami.] TBC
Lídri vyjadrili podporu riadenej, bezpečnej a legálnej mobilite kvalifikovaných pracovníkov. Ďalej vzali na vedomie Komplexný rámec spolupráce v oblasti mobility, na ktorom sa India a Európska únia dohodli v januári 2026. Privítali podpísanie Memoranda o porozumení o spolupráci v oblasti pracovnej migrácie s cieľom uľahčiť mobilitu a podporiť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi oboch strán. Obe strany sa takisto dohodli pracovať na skorom uzavretí Dohody o sociálnom zabezpečení, ktorá by prispela k ochrane práv a sociálneho zabezpečenia pracovníkov pohybujúcich sa medzi Indiou a Slovenskom.
Lídri konštatovali, že spolupráca v konzulárnych otázkach zostáva oblasťou spoločného záujmu oboch krajín vzhľadom na rastúcu mobilitu osôb a rozširujúce sa medziľudské kontakty. V tejto súvislosti sa dohodli zriadiť mechanizmus pravidelných konzulárnych konzultácií medzi príslušnými konzulárnymi orgánmi s cieľom uľahčiť spoluprácu v konzulárnych otázkach.
Lídri sa dohodli pravidelne hodnotiť implementáciu Komplexného partnerstva na príslušnej pracovnej úrovni.
26. Obaja lídri sa zhodli, že táto návšteva predstavuje významný krok pri transformácii indicko-slovenských vzťahov, a zaviazali sa posunúť bilaterálne vzťahy do novej fázy spolupráce.
Predsedovia vlád privítali oznámenia a podpísané memorandá o porozumení, ktoré sú dostupné na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí Indie.
Predseda vlády Modi poďakoval predsedovi vlády Ficovi a občanom Slovenska za srdečnú pohostinnosť, ktorú preukázali jemu a jeho delegácii. Obaja lídri sa dohodli zachovať dynamiku výmen na vysokej úrovni.
Bratislava
15. júna 2026