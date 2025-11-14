< sekcia Slovensko
CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka
Vyjadrenie k medializácii týkajúcej sa Jeffrey Epsteina
Autor Teraz.sk
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Portál Teraz.sk ponúka vyjadrenie M. Lajčáka v plnom znení:
Počas môjho profesionálneho života som sa zoznámil s tisíckami ľudí z celého sveta. Je úlohou diplomata nadväzovať kontakty a udržiavať dialóg s čo najširším okruhom partnerov. Počas pobytu v New Yorku mi boli predstavené desiatky vplyvných ľudí, medzi nimi aj Jeffrey Epstein. V tom čase s ním udržiavalo blízky osobný kontakt množstvo vysokopostavených, verejne známych amerických i zahraničných osobností.
Naša následná komunikácia, ktorú inicioval on, mala spoločenský charakter, bola dominantne venovaná komentovaniu aktuálneho diania vo svete. Podobnú komunikáciu udržiavam do dnešného dňa s desiatkami ľudí, s ktorými som sa počas svojej profesionálnej kariéry zoznámil. Moje svedomie je čisté, nebolo v nej nič, čo by vybočovalo zo štandardného rámca.
Opätovné otvorenie Epsteinovho prípadu sa udialo po mojom odchode z New Yorku a celý rozsah jeho neospravedlniteľných činov, ktoré ostro odsudzujem, vyšiel najavo až po jeho zatknutí.
Ako diplomat som rokoval s rozličnými ľuďmi, niektorí boli vo svojej dobe plne akceptovaní a neskôr boli súdení napríklad za vojnové zločiny. Je vždy jednoduchšie hodnotiť veci v retrospektíve, ale v živote prijímame rozhodnutia v reálnom čase, na základe informácií a poznatkov, ktoré máme v danom momente k dispozícii.
Miroslav Lajčák
Vyjadrenie k medializácii týkajúcej sa Jeffrey Epsteina
Počas môjho profesionálneho života som sa zoznámil s tisíckami ľudí z celého sveta. Je úlohou diplomata nadväzovať kontakty a udržiavať dialóg s čo najširším okruhom partnerov. Počas pobytu v New Yorku mi boli predstavené desiatky vplyvných ľudí, medzi nimi aj Jeffrey Epstein. V tom čase s ním udržiavalo blízky osobný kontakt množstvo vysokopostavených, verejne známych amerických i zahraničných osobností.
Naša následná komunikácia, ktorú inicioval on, mala spoločenský charakter, bola dominantne venovaná komentovaniu aktuálneho diania vo svete. Podobnú komunikáciu udržiavam do dnešného dňa s desiatkami ľudí, s ktorými som sa počas svojej profesionálnej kariéry zoznámil. Moje svedomie je čisté, nebolo v nej nič, čo by vybočovalo zo štandardného rámca.
Opätovné otvorenie Epsteinovho prípadu sa udialo po mojom odchode z New Yorku a celý rozsah jeho neospravedlniteľných činov, ktoré ostro odsudzujem, vyšiel najavo až po jeho zatknutí.
Ako diplomat som rokoval s rozličnými ľuďmi, niektorí boli vo svojej dobe plne akceptovaní a neskôr boli súdení napríklad za vojnové zločiny. Je vždy jednoduchšie hodnotiť veci v retrospektíve, ale v živote prijímame rozhodnutia v reálnom čase, na základe informácií a poznatkov, ktoré máme v danom momente k dispozícii.
Miroslav Lajčák