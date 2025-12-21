< sekcia Slovensko
CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka
Teraz.sk prináša celé znenie vyjadrenia Miroslava Lajčáka k jeho vzťahom s J. Epsteinom
V súvislosti s aktuálne prebiehajúcou diskusiou chcem ubezpečiť slovenskú verejnosť, že som vždy konal v záujme Slovenska podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a to sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na moje kontakty s Jeffrey Epsteinom. V žiadnom ohľade nevybočili z rámca komunikácie, ktorú diplomat udržiava s vplyvným zahraničným partnerom.
Nemal som z nich žiaden osobný prospech a nebol som mu nijako zaviazaný. Myslím, že to jasne vyplýva zo zverejnenej komunikácie.
Neprijal som od neho žiadne pôžičky, finančné prostriedky alebo dary.
Stretnutie na rezidencii vo Viedni malo pracovný charakter, rovnako ako mnoho iných stretnutí, ktoré som tam počas výkonu funkcie ministra absolvoval. Pomohlo mi získať cenné informácie o fungovaní americkej politiky a biznisu. Navyše Slovensko v tom roku predsedalo OBSE so sídlom vo Viedni a diskutovanou témou boli aj vtedy aktuálne úvahy o možnom vystúpení USA z tejto organizácie.
Súčasťou práce diplomata je využívať všetky legitímne, formálne aj neformálne, komunikačné kanály a kontakty.
Plne si uvedomujem, že meno Jeffrey Epsteina so všetkými informáciami, ktoré o ňom máme v súčasnosti, oprávnene vyvoláva pobúrenie a silné emócie.
Činy Jeffreyho Epsteina som veľmi silne a jednoznačne odsúdil a odsudzujem. S akoukoľvek nevhodnou činnosťou som nemal a nemám absolútne nič spoločné.
Považujem za nevkusné a účelové v politickom boji zneužívať z mojej strany štandardné diplomatické kontakty s osobou, ktorá bola v danom období mimoriadne blízko americkým politickým a spoločenským elitám.
Miroslav Lajčák