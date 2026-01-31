< sekcia Slovensko
CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii
TASR prináša vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii.
Autor Teraz.sk
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava (TASR) - 31.januára 2026 -
Slová a činy sú dve rozdielne veci.
Nemôžem potvrdiť autenticitu správ, ktoré boli zverejnené, pretože si podobnú komunikáciu po takom časovom odstupe jednoducho nevybavujem. Je zrejmé, že išlo o neformálnu a odľahčenú komunikáciu bez reálneho obsahu.
Čo však viem veľmi presne je, že mi nikdy neboli ponúknuté sexuálne služby, nikdy som sa na žiadnych nezúčastnil, nebol som ich svedkom a nikdy som o nich nemal informáciu. Nič zo zverejnených správ to ani len nenaznačuje. Som pripravený toto tvrdenie potvrdiť akýmkoľvek spôsobom. Ako profesionálny diplomat nie som tak naivný, aby som sa dopustil akýchkoľvek činov, ktoré by mohli viesť ku mojej diskreditácii.
Uvedomujem si, že som dnes využívaný ako nástroj politického útoku na predsedu vlády. Preto budem o tejto situácii hovoriť priamo s premiérom a ponúknem mu svoju funkciu, nie preto, že by som urobil niečo trestné alebo neetické v činoch, ale preto, aby neniesol politické náklady za niečo, čo s jeho rozhodnutiami nesúvisí.
S plnou vážnosťou odsudzujem zločiny Jeffreyho Epsteina. Ak by som v tom čase poznal celý rozsah jeho činov, žiadna komunikácia by neexistovala. Dnešnou optikou sa však jednotlivé činy hodnotia inak a aj akákoľvek za normálnych okolností bezvýznamná konverzácia je hodnotená v inom kontexte.
Miroslav Lajčák
Slová a činy sú dve rozdielne veci.
Nemôžem potvrdiť autenticitu správ, ktoré boli zverejnené, pretože si podobnú komunikáciu po takom časovom odstupe jednoducho nevybavujem. Je zrejmé, že išlo o neformálnu a odľahčenú komunikáciu bez reálneho obsahu.
Čo však viem veľmi presne je, že mi nikdy neboli ponúknuté sexuálne služby, nikdy som sa na žiadnych nezúčastnil, nebol som ich svedkom a nikdy som o nich nemal informáciu. Nič zo zverejnených správ to ani len nenaznačuje. Som pripravený toto tvrdenie potvrdiť akýmkoľvek spôsobom. Ako profesionálny diplomat nie som tak naivný, aby som sa dopustil akýchkoľvek činov, ktoré by mohli viesť ku mojej diskreditácii.
Uvedomujem si, že som dnes využívaný ako nástroj politického útoku na predsedu vlády. Preto budem o tejto situácii hovoriť priamo s premiérom a ponúknem mu svoju funkciu, nie preto, že by som urobil niečo trestné alebo neetické v činoch, ale preto, aby neniesol politické náklady za niečo, čo s jeho rozhodnutiami nesúvisí.
S plnou vážnosťou odsudzujem zločiny Jeffreyho Epsteina. Ak by som v tom čase poznal celý rozsah jeho činov, žiadna komunikácia by neexistovala. Dnešnou optikou sa však jednotlivé činy hodnotia inak a aj akákoľvek za normálnych okolností bezvýznamná konverzácia je hodnotená v inom kontexte.
Miroslav Lajčák