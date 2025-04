Čellár navrhol vypustiť reguláciu lobingu zo zákona o „neziskovkách“

Bratislava 15. apríla (TASR) - Novela zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS by sa mala ešte upraviť. Nemala by obsahovať časť o regulácii lobingu. Poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Čellár (Hlas-SD) totiž v pléne v utorok predložil pozmeňujúci návrh, ktorý by mal návrhy k lobingu vyňať z novely.



Pozmeňujúci návrh prináša aj ďalšie zmeny. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35.000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.



Mimovládne neziskové organizácie, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok z verejných zdrojov v sume najmenej 3330 eur alebo v rámci jedného roku dostali verejné zdroje v úhrnnej zmluve najmenej 10.000 eur, by sa po novom tiež mali stať povinnými osobami. Mali by byť teda povinné sprístupňovať informácie, a to iba o hospodárení s danými prostriedkami.



V pozmeňujúcom návrhu Čellár navrhol vypustiť bod, ktorý hovoril o regulácii lobingu. Viacerí koaliční predstavitelia však avizovali, že lobing sa bude riešiť samostatnou legislatívou. Pozmeňujúci návrh posúva aj účinnosť novely z 1. januára 2025 na 1. jún 2025.