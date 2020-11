Celoplošné testovanie malo zmysel, tvrdí J. Krúpa

Bratislava 15. novembra (TASR) – Celoplošné testovanie na Slovensku malo zmysel, vďaka nemu sú výsledky počtu pozitívne testovaných na nový koronavírus lepšie. V nedeľnej politickej diskusnej relácii O päť minút 12 to povedal predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO). Podpredseda parlamentu a opozičného Smeru-SD Juraj Blanár (Smer-SD) tvrdí, že vyhodnotenie celoplošného testovania zatiaľ neexistuje.



Dotkli sa aj sporu medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) a vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS). Podľa Krúpu išlo o problematiku toho, ktoré opatrenia sú lepšie a skôr o hodnotové otázky, nie "o delenie koristi", ako to podľa jeho slov bolo za minulej vlády. Celoplošné testovanie podľa neho prinieslo svoje ovocie a uvoľnenie opatrení. Vláda podľa Krúpu musí balansovať medzi "ekonomikou" a "zdravím občanov". Podotkol, že opatrenia boli prijaté z dôvodu, aby na Slovensku nepadol zdravotnícky systém oslabený predchádzajúcou vládou.



Blanár poznamenal, že nie všetci hodnotia celoplošné testovanie pozitívne, sprevádzané bolo podľa jeho slov viacerými problémami. Je však za dodržiavanie všetkých epidemiologických opatrení a pandémiu nespochybňuje. Tvrdí ale, že na predĺženie núdzového stavu nebol dôvod. Spor medzi Sulíkom a Matovičom je podľa opozičného poslanca dlhodobý. Za vážny konflikt považuje aj to, že predseda vlády označil predsedníčku parlamentného výboru Janu Bittó Cigánikovú (SaS) za lobistku Penty. Myslí si, že by OĽANO malo pri týchto podozreniach navrhnúť jej odvolanie z funkcie. Krúpa komentoval, že sa poslankyňa správa ako lobistka Penty a je "výstredná".



Podpredseda Smeru-SD tiež uviedol, že nevidí zmysel v predlžovaní núdzového stavu, keďže dochádza k uvoľneniu opatrení. Platiť by mal len pre zdravotníctvo. Myslí si, že vláda chce zamedziť zhromažďovaniam, aby sa vyhla protestom.



Predseda branobezpečnostného výboru tvrdí, že na protesty chcú ísť chuligáni, fašisti, komunisti, či rôzna "lúza". Podľa neho je podstatné, že môžu šíriť nákazu. Demonštrácia podľa jeho názoru vyslovene zneužíva odkaz 17. novembra. "Sú to ľudia, ktorí s týmito hodnotami nezdieľajú nič," poznamenal.



Koaličný poslanec uviedol, že sa Smer-SD snaží vládu povaliť, pretože má strach. Poukázal na policajné akcie, v rámci ktorých boli zadržaní viacerí funkcionári spojení s bývalou vládou. Podľa Blanára majú byť podozrenia prešetrené, platí však prezumpcia neviny. Súdna moc má podľa jeho slov konať nezávisle. Mimoriadna schôdza NR SR, na ktorej chce opozícia vysloviť nedôveru vláde, by sa mohla podľa jeho slov konať počas novembrového zasadnutia parlamentu.