Celoslovenská rada KDH sa zíde v Poprade, nového predsedu voliť nebude

Bratislava 14. októbra (TASR) - Celoslovenská rada KDH sa má zísť v sobotu v Poprade. Na zasadnutí sa nemá voliť nový predseda. Pre TASR to uviedla hovorkyňa hnutia Lenka Halamová. Program rady hnutie zatiaľ nepriblížilo.



"Na rade sa nevolí nový predseda, ten sa volí na sneme, ktorý podľa stanov bude do šiestich mesiacov od konania parlamentných volieb," priblížila hovorkyňa.



KDH sa po dvoch volebných obdobiach vrátilo do parlamentných lavíc. V predčasných voľbách získalo hnutie 6,82 percenta hlasov a v parlamente bude mať 12 poslancov.