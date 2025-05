Celovečerný dokument o M.Lasicovi vzniká podľa scenára jeho dcéry Hany

Bratislava 24. mája (TASR) - Lasicovi vstup zakázaný je názov pripravovaného celovečerného dokumentu, ktorý vzniká podľa scenára spisovateľky Hany Lasicovej v produkcii Trigon Production. Zámerom tvorcov je predstaviť, aký bol zabávač, glosátor, herec, textár, filozof života Milan Lasica mimo televíznych obrazoviek a divadelného javiska. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Motyčková.



Prečo sa stal Lasica kultúrnym fenoménom, čo znamenal pre spoločnosť a aký mal vplyv na umeleckú komunitu? Aj to sú otázky, na ktoré má dať film odpovede. „Nechce rúcať mýty, ale chce sa na uznávanú osobnosť pozrieť z iného uhla pohľadu. Ako na umelca, ktorý celý život bojoval so systémom, ale aj so sebou samým. Ako na človeka s obdivuhodným nadhľadom, ktorý však nerád zabával spoločnosť v súkromí, trpel melanchóliou, alebo skôr, ako on vravel, milanchóliou, a cítil trému pred každým vystúpením,“ približuje Lasicová.







Jej otec sa viackrát vyjadril, že nech robil v živote čokoľvek, vo všetkých aktivitách hľadal humor. A práve cez humor chcú tvorcovia vo filme Milana Lasicu predstaviť. Je známe, že bol introvert, ktorý len málokedy dával najavo, čo cíti. Lasicove zápisky však obsahujú pochybnosti o sebe, o svojej tvorbe, čo môže byť v rozpore s tým, ako ho vníma veľká časť verejnosti.



„Vo filme chceme pracovať s humorom. Lebo aj keď niektorí protagonisti budú určite na Milana Lasicu spomínať s pietou, my by sme ho radi ‚poľudštili‘, ukázali ho z iného uhla. A humor je na poľudštenie vhodný. Ostatne, myslím si, že sám Lasica sa nebral príliš vážne,“ hovorí režisér a spoluautor scenára Peter Pokorný.



Do filmu boli oslovené viaceré známe osobnosti. V predbežnom zozname účinkujúcich sú okrem rodinných príbuzných Milan Kňažko, Oľga Feldeková, Vladimír Strnisko, Marcela Laiferová, Juraj Nvota, Zuzana Kocúriková a ďalší. Sprievodkyňou filmu bude Hana Lasicová, ktorá bude divákom odhaľovať skryté zákutia osoby a diela svojho otca.



Film má ambíciu osloviť staršie generácie, ale aj mladšie publikum. „Milan Lasica ako aristokrat mysle bol mojím duchovným mentorom, obdivoval som ho a dodnes ho považujem za kľúčovú osobnosť, ktorá formovala nielen mňa, ale aj celé generácie Slovákov,“ uvádza producent Patrik Pašš. Spolupráca na dokumentárnej sérii Textári (v réžii Petra Pokorného), v rámci ktorej je Lasicovej tvorbe venovaný celý diel, tak bude ešte pomyselne pokračovať. „Časť z neodvysielaného materiálu, ktorú pre cyklus tvorcovia nakrútili, totiž plánujú použiť v novom filme,“ dodáva Motyčková.



Film vzniká v spolupráci s Audiovizuálnym fondom a STVR. Do kinodistribúcie by mal prísť v roku 2027.