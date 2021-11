Čeľovský: Vyšetrovanie ďalších vrážd spáchaných sátorovcami prebieha

Bratislava 26. novembra (TASR) - Zločinecká dunajskostredská skupina sátorovcov je unikát nielen na Slovensku a vzhľadom na počet vrážd a brutalitu ju možno zaradiť medzi jednu z najkrvavejších zločineckých skupín pôsobiacich na území Európy v poslednej dobe. Uviedol to pre TASR prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdan Čeľovský v súvislosti s nedávnym verdiktom nad Lehelom H., ktorý bol obžalovaný z piatich vrážd a bol označovaný za hrobára skupiny.



"Vyšetrovanie ďalších vrážd spáchaných zločineckou skupinou sátorovcov naďalej prebieha a je zámer podať ešte minimálne jednu väčšiu obžalobu, kde ide približne až o desať vrážd. Rozsah závisí od úspešnosti nájdenia kostrových pozostatkov ďalších obetí a ich následného stotožnenia. Ide o časovo a finančne náročnú prácu pre políciu a znalcov, kde sa nedá odhadovať potrebný časový rámec. Personálne možnosti polície sú limitované, navyše jedného vyšetrovateľa, ktorý na prípadoch sátorovcov tiež pracoval, nedávno väzobne stíhali a aj v súčasnosti je stále obvinený," objasnil prokurátor.



Podľa jeho slov nie je ľahké vyšetrovateľa nahradiť, pretože vzhľadom na rozsah a komplikovanosť vzťahov v rámci zločineckej skupiny by nový vyšetrovateľ potreboval niekoľko mesiacov na oboznámenie sa so všetkými súvisiacimi spismi. Pripomenul, že už 10. decembra sa začne na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) Pezinok hlavné pojednávanie s trojicou obžalovaných sátorovcov - Rolandom Sz., Pavlom V., Jurajom B. za vraždu poškodeného Reného Sánku.



"Na ŠTS stále prebieha hlavné pojednávanie s Františkom D. starším a spol. za šesť vrážd, respektíve sčasti úkladných vrážd, ktoré tiež možno vnímať ako sčasti vraždy sátorovcov. V súčasnosti sú členovia zločineckej skupiny právoplatne odsúdení za deväť vrážd, respektíve sčasti úkladných vrážd," povedal Čeľovský.



Uviedol, že ide o jeden z najťažších a najrozsiahlejších prípadov, ktorým sa venoval a stále venuje od svojho pôsobenia na ÚŠP, kde pôsobí od roku 2006. Podľa jeho názoru je dôležité, aby polícia nepoľavila vo svojom doterajšom úsilí, aby sa pozostalí po zavraždených aspoň po rokoch dozvedeli, čo sa s ich blízkymi stalo, a mohli ich slušne pochovať.



"Polícia prvýkrát zlyhala, už keď nedokázala ochrániť obete týchto vrážd. Druhýkrát zlyhala, keď roky nevedela objasniť nahlásené zmiznutie týchto osôb aj vďaka skorumpovaným funkcionárom Policajného zboru. Do tretice by zlyhala, keby rezignovala pre personálne a finančné problémy zo snahy objasniť všetky trestné činy tejto zločineckej skupiny," zdôraznil.