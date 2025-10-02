< sekcia Slovensko
Cena CE ZA AR má víťazov, Patrónom architektúry je festival DAAD
V kategórii rodinné domy ocenenie CE ZA AR získala rekonštrukcia domu v Plaveckom Štvrtku z dielne ateliéru Kilo/Honč.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Vyhlásením víťazov vyvrcholil vo štvrtok večer v bratislavskej Starej tržnici 24. ročník Ceny za architektúru CE ZA AR 2025. Vyhlasovateľom ocenenia, ktoré tento rok realizovali s mottom #domavaurópe, je Slovenská komora architektov (SKA). Medzinárodná porota z 23 nominácií určila šesť víťazných diel v jednotlivých kategóriách.
V kategórii rodinné domy ocenenie CE ZA AR získala rekonštrukcia domu v Plaveckom Štvrtku z dielne ateliéru Kilo/Honč. Pod rekonštrukciu sa podpísali architekti Richard Kilo, Matej Honč a Ľubomíra Blašková.
V kategórii bytové domy je víťazným dielom Nová Vajnorská v Bratislave, autorský tím tvorili architekti z ateliéru Compass Architekti.
V kategórií Občianske a priemyselné budovy zvíťazil projekt Vinárstvo S Strekov. Séria objektov vinárstva v Strekove je dielom ateliéru Whatarchitects, trojice architektov, ktorú tvoria Tomáš Krištek, Ondrej Kurek a Michal Krcho.
V kategórii interiér ocenili Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove. Realizáciu ateliérov DOXA a bistan architekti označila porota za geniálne riešenie. „Potvrdzuje slávne vyjadrenie zakladateľa nemeckej moderny Henricha Tessenowa, že to najlepšie je vždy jednoduché. Architekti dokázali prostredníctvom série ľahkých oceľových regálov vytvoriť krehký svet literatúry a pritom nielen umožnili, ale podporili plnohodnotné vyznenie pôvodných historických priestorov,“ zhodnotila porota.
Za víťazné dielo v kategórii exteriér určila obnovu sídliskového dvora Agátka v Trnave. Prírodný park, ktorý vznikol rozsiahlou revitalizáciou exteriérových plôch najväčšieho trnavského sídliska, vytvorili krajinní architekti Ivana Štigová Kučirková, Michal Štiga a Marián Papp (vodné hospodárstvo).
Obnova SJK Pavilónu Kaviareň Ferdinand, dielo ateliérov studený architekti, Peter Stec, GRAU, získalo cenu v kategórii fenomény architektúry. Podľa poroty je táto obnova objektu v bratislavskom Sade Janka Kráľa ukážkovým príkladom toho, ako sa má spravovať verejné imanie každej historickej hodnoty, a príbeh Kaviarne Ferdinand má potenciál inšpirovať vlastníkov budov, architektov aj širokú verejnosť a zmeniť ich prístup k dedičstvu nedávnej minulosti.
Počas galavečera vyhlásili aj dve špeciálne ocenenia. Patrónom architektúry sa v 24. ročníku ceny za architektúru stal festival DAAD - Dni architektúry a dizajnu. Ide o podujatie, ktoré každoročne mapuje a prezentuje to najlepšie, čo sa v oblasti architektúry deje na domácej i zahraničnej scéne.
Festival založili architekti Táňa Kollárová a Štefan Polakovič v roku 2010. Za 15 rokov vybudovali podujatie s tradíciou, ktoré prináša do Bratislavy veľké mená svetovej architektúry a zároveň prezentuje to najlepšie a najzaujímavejšie z domácej scény. Zastrešuje výstavy, prehliadky, workshopy, prezentácie a prednášky. Od roku 2018 k DAAD pribudla filmová sekcia festivalu DAAF - Dni architektúry a filmu.
„Misia festivalu DAAD súznie s misiou ceny Patrón architektúry - oceniť zanietenie, stieranie hraníc a búranie predsudkov, uznať dôslednosť a odhodlanie vytrvať,“ uvádza organizátor CE ZA AR k oceneniu Patrón architektúry. Predstavenstvo SKA ho udeľuje za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, ale je výsledkom práce osobnosti, miestnej samosprávy alebo inštitúcie, ktorá sa zaslúžila o rozvoj architektúry na Slovensku.
Cena verejnosti patrí na základe internetového hlasovania na portáli cezaar.sk bytovému domu Hausberg. Víťazných 2827 hlasov získal z celkového počtu 15.086 hlasov.
