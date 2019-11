Cena liekov pre pacientov s pľúcnymi chorobami zrejme vzrastie

Bratislava 6. novembra (TASR) – Cena inhalačných liekov a systémov pre pacientov s bronchiálnou astmou a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) by mala v budúcom roku niekoľkonásobne vzrásť. V stredu na to na tlačovej konferencii upozornili Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť so Spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie. Odborníci poukázali na to, že na mnohé lieky neexistujú generické náhrady liekov, teda také, ktoré by pre pacientov znamenali lacnejšiu alternatívu liečby. Listom na to upozornili na to aj ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD). Rezort však pripomína, že rozhodnutie o revíziách ešte nie je definitívne.



Odborníci tvrdia, že pri revízii úhrad sa nezohľadnili špecifické vlastnosti a výnimočnosť respiračných liekov a inhalačných systémov. "Bez poznania liečebnej praxe boli vytvorené úhradové skupiny podľa jednotlivých molekúl," mienia lekári, ktorí ministerstvu zdravotníctva vyčítajú, že revízia bola tvorená jej pracovníkmi bez prizvania odbornej spoločnosti.



Ministerstvo zdravotníctva však tvrdenia, že revízia úhrad liekov prinesie pacientom drahšie lieky, odmieta. Hovorí, že ku všetkým skupinám pacientov pristupuje pri každom rozhodovaní citlivo a prioritou je preň v prvom rade dostupnosť liečby pacienta. "Revíziu úhrad realizujeme každé tri mesiace. Rozhodnutie o revízii úhrad zatiaľ nie je definitívne, účastníci konania sa mohli do siedmich dní odvolať a ministerstvo zdravotníctva môže ich námietkam vyhovieť. Konečné rozhodnutie bude známe 15. novembra," komentoval rezort zdravotníctva.



Ako bližšie vysvetlila pneumologička Marta Hájková, inhalačné lieky väčšinou obsahujú viacero zložiek a ich aktuálne doplatky vznikli súčtom doplatkov všetkých jednotlivých komponentov. "Molekuly, ktoré boli ponechané bez doplatku, nie sú dostupné vo všetkých inhalačných systémoch, a viaczložkové inhalačné lieky, uvedené v námietke odbornej pracovnej skupiny, sú všetky bez generickej náhrady, čo sa týka zloženia a inhalačného systému," komentovala.



Rovnako zdôraznila, že nastavenie liečby je "náročný" a "dlhý" proces. "Pri náhlej zmene alebo vynechaní liečby hrozí vzplanutie ochorenia, ktoré vedie často k hospitalizácii, častejšej návštevnosti pohotovosti a výjazdom záchranárskej služby, či tiež často k navyšovaniu ďalšej liečby a k ďalšiemu navýšeniu výdavkov na zdravotnú starostlivosť," prízvukovala.



"Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie bude v rokoch 2030 až 2040 každý druhý človek alergik a z nich desať percent bude trpieť astmou," dodal v tejto súvislosti Martin Hrubiško. Na Slovensku je v súčasnosti liečených 102.386 ľudí na bronchiálnu astmu, z toho vyše 6000 ľudí má ťažkú formu. Astma je tiež šiestym najčastejším dôvodom kúpeľnej liečby. Chronickou obštrukčnou chorobou pľúc na Slovensku trpí 80.601 pacientov. Najťažšiu formu CHOCHP má 5555 ľudí.



Podľa predsedníčky odbornej pracovnej skupiny pre respiračné lieky kategorizačnej komisie Kataríny Dostálovej hrozí "výrazné" zhoršenie zdravotného stavu u tých pacientov, ktorí sa rozhodnú pre výšku doplatkov pre zmenu liečby, respektíve aj inhalačného systému. Tiež hovorí, že zvýšenie doplatkov povedie u tejto istej skupiny pacientov, z ktorých sú mnohí na kyslíkovej liečbe a majú nízke príjmy, k zníženiu dostupnosti vysoko kvalitnej a účinnej liečby. "Generovanie doplatkov takéhoto rozsahu nemôžeme ako zástupcovia odbornej verejnosti akceptovať a žiadame o ich úpravu," dodávajú odborníci.