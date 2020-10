Cena pre výnimočných vedcov Eset Science Award 2020 pozná laureátov

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ocenenie pre výnimočných vedcov Eset Science Award 2020 odovzdali v stredu v bratislavskej Starej tržnici za prísnych hygienických opatrení. Laureátov spoznala verejnosť prostredníctvom online vysielania. V hlavnej kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Fedor Šimkovic, v kategórii výnimočný mladý vedec do 35 rokov cenu získal Tamás Csanádi. Ivan Varga je laureátom kategórie výnimočný vysokoškolský pedagóg.



Laureátov prvých dvoch kategórií vybrala medzinárodná komisia, ktorej v druhom ročníku ocenenia predsedal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne. Na vysokú úroveň hodnotiaceho procesu dohliadali aj česká chemička a filantropka Hana Dvořáková, britská biologička Fiona Wattová, nemecký fyzik Rolf-Dieter Heuer, maďarský matematik Tibor Krisztin a nemecký chemik Ralf Riedel. O laureátovi v kategórii výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.



Laureát kategórie výnimočná osobnosť slovenskej vedy Fedor Šimkovic pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá neutrínami, ktoré patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre. Vznikajú v jadrových reakciách na Slnku (vo hviezdach), pri zrážkach kozmického žiarenia s našou atmosférou, pri rozpade ťažkých jadier vnútri Zeme, ale aj v našom tele.



Tamás Csanádi, ktorý je laureátom kategórie výnimočný mladý vedec do 35 rokov, pôsobí v Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach, kde skúma deformačné správanie keramiky v mikro/nano škále s cieľom vyvinúť novú pokročilú štrukturálnu keramiku s vylepšenou plasticitou. Vďaka tomu by bola spoľahlivejšia, a tým by mohla slúžiť ako alternatíva kovov, no s vyššou teplotou topenia a lepšou tvrdosťou a pevnosťou.



Laureát kategórie výnimočný vysokoškolský pedagóg Ivan Varga pôsobí na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Jeho výskumný tím ako jeden z prvých na svete opísal široké lymfatické priestory v stene vajíčkovodov a výskyt špecializovaných buniek imunitného systému potláčajúcich obranné reakcie vo výstelke vajíčkovodov. Na tieto základné výskumy teraz nadväzuje a zisťuje, ako by sa dali nové poznatky využiť pri liečbe neplodnosti žien.



Ocenenie vzniklo z iniciatívy Nadácie Eset s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. „Všetci laureáti, ale aj finalisti ocenenia sú príkladom toho, ako by mala vyzerať súčasná veda na Slovensku. Ich vedecká práca je prepojená na medzinárodný výskum a pozerá na problémy aj z pohľadu iných vedeckých odborov. Ich výskum tiež odpovedá na súčasné problémy, ktorým čelí slovenská či medzinárodná spoločnosť,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Eset Richard Marko.