Cena René pozná svoju finálovú päťku
Odborná porota, identická s porotou aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera, hodnotila 140 próz minulého roka, päť kníh nominovala aj na Cenu René.
Bratislava 28. apríla (TASR) - Cena René je prvým literárnym ocenením, o ktorom raz ročne rozhodujú študenti vybraných gymnázií a stredných škôl na Slovensku. V poradí desiaty ročník literárnej ceny gymnazistov a stredoškolákov pozná päticu kníh, ktoré budú čítať a hodnotiť študenti najbližšie mesiace. TASR o tom informovala Monika Nagyová zo Slovenského literárneho centra (SLC), ktoré je organizátorom ocenenia.
Dodala, že odborná porota, identická s porotou aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera, hodnotila 140 próz minulého roka, päť kníh nominovala aj na Cenu René. Finálovú päticu tvoria Ivana Dobrakovová s dielom Iné myšlienky (vydavateľstvo Marenčin PT), Peter Gärtner s knihou Distrikt 45 (Morgonrock), Viliam Klimáček - hejtovaňja (Marenčin PT), Pavol Rankov s titulom Maratón (vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala) a Jakub Spevák s publikáciou Všetko, čo som ti nestihol povedať (N Press).
Porotu tvoria Eva Urbanová Šimková, Martin Makara, Petr Minařík, Ľubica Schmarcová a Viliam Nádaskay. Z finálovej desiatky Anasoft litera vybrala do pätice Ceny René jedinú knihu - zbierku poviedok Dobrakovovej, ktorá je zároveň jedinou ženskou autorkou spomedzi nominovaných.
Nominované knihy zakúpi organizátor a pošle ich na 21 stredných škôl, ktoré sa tento rok zapojili do Ceny René. V prvom kole budú študenti čítať uvedené tituly v priebehu niekoľkých mesiacov. Následne o nich budú diskutovať medzi sebou, ale aj s ich autormi na besedách po celom Slovensku.
„Minulý rok sa na živých diskusiách Ceny René zúčastnilo dovedna 610 študentov,“ poznamenáva organizátor. Do druhého kola každá škola nominuje knihu s najvyšším počtom hlasov, každý zo študentov danej školy má jeden hlas. V druhom kole jeden zástupca školy bude diskutovať s oponentmi z ostatných škôl o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí si napokon prostredníctvom hlasovania určia laureáta Ceny René.
Ako ďalej avizuje SLC, vyhlásenie víťaza sa uskutoční v novembri. V minulých ročníkoch Cenu René získali Víťo Staviarsky, Katarína Vargová, Pavel Dvořák ml, Dušo Martinčok, Barbora Hrínová, Alena Sabuchová, Václav Kostelanski, Daniel Majling a Ivana Gibová.
