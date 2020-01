Cena za Národný futbalový štadión stúpla na takmer 98,5 milióna eur

Bratislava 28. januára (TASR) – Náklady za výstavbu Národného futbalového štadióna (NFŠ) na bratislavskom Tehelnom poli boli audítorskou spoločnosťou verifikované na 98,447 milióna eur bez DPH, čo je o 23,247 milióna eur viac, ako je stanovená suma v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na štadión. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktoré v tejto súvislosti predloží na rokovanie vlády návrh na zmenu kúpnej ceny.



"Zvýšené náklady vznikli v dôsledku dodatočných prác súvisiacich s bezpečnostnou infraštruktúrou štadiónu a štandardom Európskej futbalovej únie (UEFA), takisto predĺžením výstavby, nárastu cien práce i materiálov,“ pripomenul rezort. Vzhľadom na odlišné sumy znaleckých posudkov o cene stavby po navýšení nákladov a neuznaní návrhu ceny zo strany súčasného vlastníka – spoločnosti NFŠ a.s., vypracoval transakčný poradca ministerstva školstva, spoločnosť KPMG Slovensko posudok, ktorým mal verifikovať oprávnenosť dodatočných nákladov. Posúdenie týchto nákladov a oprávnená hodnota stavby určená posudkom na vyše 98 miliónov eur majú byť podkladom pre odkupnú cenu za štadión. Štát sa zaviazal odkúpiť nekomerčnú časť štadióna v prípade, že si súčasný vlastník – spoločnosť NFŠ a.s. uplatní predajnú opciu. "V októbri 2019 oznámila spoločnosť NFŠ listom ministerstvu školstva, že tak zamýšľa urobiť," dodal rezort.



Rezort zdôraznil, že o odkúpení a odsúhlasení navýšenia pôvodnej ceny, stanovenej v zmluve, musí rozhodnúť vláda. MŠVVaŠ ďalej upozornilo, že prípadné odsúhlasenie navýšenia kúpnej ceny vládou musí byť preverené Európskou komisiou (EK) v rámci súladu s pravidlami štátnej pomoci, verifikované tiež Protimonopolným úradom (PÚ) SR a rovnako musí z pohľadu zákona proces skontrolovať i Úrad pre verejné obstarávanie. "Splatnosť prípadne zvýšenej časti kúpnej ceny by mala byť podmienená pozitívnym rozhodnutím uvedených úradov a EK,“ dodal rezort.



Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna a NFŠ poskytnúť dotáciu vo výške 27,2 milióna eur. Tá bude odrátaná z ceny pri odkúpení.



NFŠ na Tehelnom poli získal právoplatné kolaudačné rozhodnutie v decembri, podľa certifikátu, ktorý vydal Slovenský futbalový zväz, sa na ňom môžu hrať i zápasy organizované Medzinárodnou futbalovou fedáráciou (FIFA) a Európskou futbalovou úniou (UEFA).