Cena za poéziu Zlatá vlna vyhlásila tohtoročné nominácie
Šestica nominovaných zbierok reprezentuje rozmanité podoby súčasného básnického myslenia.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Odborná porota ôsmeho ročníka ceny za poéziu Zlatá vlna 2026 v nedeľu oznámila mená šiestich autoriek a autorov, ktorí sa dostali do nominačného výberu. Nominovanými autormi sú Michal Habaj, Eva Luka, Anna Ondrejková, Michael Papcun, Ivan Štrpka a Dušan Šutarík. Ako TASR za organizátorov informovala PR manažérka Barbora Jozefíková, cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo.
Šestica nominovaných zbierok reprezentuje rozmanité podoby súčasného básnického myslenia. „Vo výbere poroty sa stretávajú odlišné autorské poetiky, generačné perspektívy, tvorivé prístupy a tematické impulzy - od nadväzovania na tradičné básnické postupy až po hľadanie nových výrazových možností súčasnej poézie,“ spresnili organizátori.
Tohtoročná porota pracovala v zložení filozofa a vysokoškolského pedagóga Mareka Debnára, talianskej slavistky a prekladateľky Alessandry Mury a literárnej vedkyne a prekladateľky Lucie Turi Nagyovej. Porota hodnotila slovenské básnické knihy z predchádzajúceho kalendárneho roku. Laureátku alebo laureáta ceny Zlatá vlna 2026 vyhlásia na medzinárodnom literárnom festivale Novotvar, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra 2026 v Bratislave.
Doterajšími laureátmi Zlatej vlny sú Ivan Štrpka, Eva Luka, Liza Gennart, Rudolf Jurolek, Katarína Kucbelová, Mila Haugová a Alena Brindová. Cenu za poéziu vyhlasujú občianske združenia Novotvar, Platforma pre literatúru a výskum, literarnyklub.sk a časopisy Vlna a Vertigo.
