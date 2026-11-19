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Cena za vedu a techniku 2026 vyzdvihla špičky slovenskej vedy
Ocenenie Cena za vedu a techniku každoročne upriamuje pozornosť na osobnosti, ktoré svojimi výsledkami posúvajú hranice poznania a posilňujú dobré meno Slovenska doma aj v zahraničí.
Autor TASR
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Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR vo štvrtok ocenili vedcov a vedecké tímy, ktorých práca prináša nové poznatky, inovácie a konkrétne riešenia pre spoločnosť. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade ako jedno z vrcholných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z CVTI SR.
Ocenenie Cena za vedu a techniku každoročne upriamuje pozornosť na osobnosti, ktoré svojimi výsledkami posúvajú hranice poznania a posilňujú dobré meno Slovenska doma aj v zahraničí. „Investícia do vedy a výskumu je investíciou, ktorá sa nám môže mnohonásobne vrátiť v podobe nových objavov, inovácií a lepšej budúcnosti pre celé Slovensko. Preto je dôležité podporovať našich vedcov, vytvárať im kvalitné podmienky a motivovať mladú generáciu, aby vo vede videla svoju budúcnosť,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre výskum, vývoj, mládež a inklúziu Ján Hrinko.
Ocenenia sa udeľujú v piatich kategóriách, ktoré odrážajú rozmanitosť vedeckej práce, od mimoriadnych výskumných výsledkov a celoživotných zásluh cez podporu mladých talentov a popularizáciu vedy až po úspešnú tímovú spoluprácu. O laureátoch rozhodovala odborná hodnotiaca komisia. „Na Slovensku máme množstvo šikovných vedcov a výskumníkov, ktorých výsledky si zaslúžia pozornosť a uznanie. Cena za vedu a techniku je príležitosťou predstaviť verejnosti ich úspechy a ukázať, aký význam má ich práca pre rozvoj našej krajiny,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
Ocenenie za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky dostala Henrieta Hudečková z Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave za celoživotnú obhajobu medicíny založenej na dôkazoch a implementáciu vedeckých dát do opatrení chrániacich zdravie obyvateľstva a verejné zdroje. Získali ho aj Ján Piteľ z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie, riadenia a monitorovania strojov a procesov a Roman Kučera z Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici za celoživotné zásluhy o rozvoj aplikovanej výkonovej elektrotechniky.
V kategórii osobnosť vedy a techniky ocenili Milana Ságu zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za výskum v oblasti numerického riešenia problémov dynamiky nelineárnych sústav, ako aj za implementácie optimalizačných algoritmov pri viacosovej únave.
Ocenená bola aj Eva Veselovská z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave za prínos k národnému muzikologickému výskumu v oblasti medievalistiky a kodikológie.
Osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov sa stal Michal Mičjan z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ocenenie dostal za prínos k rozvoju slovenského polovodičového ekosystému a za posilnenie inovačného potenciálu Slovenska.
V kategórii popularizátor vedy bol ocenený organizačný tím Európskej noci vedy na Slovensku, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v Bratislave, a to za dlhodobý prínos k popularizácii vedy a prepájaniu vedcov s verejnosťou prostredníctvom Európskej noci vedy.
Tím pod vedením Ľubomíra Šooša zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ocenili v kategórii vedecko-technický tím roka. Ocenenie získali za vývoj inovatívnych riešení železničných vozňov a vysokootáčkových vretien s významnými patentovými výstupmi a priemyselným uplatnením.
Ocenenie Cena za vedu a techniku každoročne upriamuje pozornosť na osobnosti, ktoré svojimi výsledkami posúvajú hranice poznania a posilňujú dobré meno Slovenska doma aj v zahraničí. „Investícia do vedy a výskumu je investíciou, ktorá sa nám môže mnohonásobne vrátiť v podobe nových objavov, inovácií a lepšej budúcnosti pre celé Slovensko. Preto je dôležité podporovať našich vedcov, vytvárať im kvalitné podmienky a motivovať mladú generáciu, aby vo vede videla svoju budúcnosť,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre výskum, vývoj, mládež a inklúziu Ján Hrinko.
Ocenenia sa udeľujú v piatich kategóriách, ktoré odrážajú rozmanitosť vedeckej práce, od mimoriadnych výskumných výsledkov a celoživotných zásluh cez podporu mladých talentov a popularizáciu vedy až po úspešnú tímovú spoluprácu. O laureátoch rozhodovala odborná hodnotiaca komisia. „Na Slovensku máme množstvo šikovných vedcov a výskumníkov, ktorých výsledky si zaslúžia pozornosť a uznanie. Cena za vedu a techniku je príležitosťou predstaviť verejnosti ich úspechy a ukázať, aký význam má ich práca pre rozvoj našej krajiny,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
Ocenenie za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky dostala Henrieta Hudečková z Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave za celoživotnú obhajobu medicíny založenej na dôkazoch a implementáciu vedeckých dát do opatrení chrániacich zdravie obyvateľstva a verejné zdroje. Získali ho aj Ján Piteľ z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie, riadenia a monitorovania strojov a procesov a Roman Kučera z Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici za celoživotné zásluhy o rozvoj aplikovanej výkonovej elektrotechniky.
V kategórii osobnosť vedy a techniky ocenili Milana Ságu zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za výskum v oblasti numerického riešenia problémov dynamiky nelineárnych sústav, ako aj za implementácie optimalizačných algoritmov pri viacosovej únave.
Ocenená bola aj Eva Veselovská z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave za prínos k národnému muzikologickému výskumu v oblasti medievalistiky a kodikológie.
Osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov sa stal Michal Mičjan z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ocenenie dostal za prínos k rozvoju slovenského polovodičového ekosystému a za posilnenie inovačného potenciálu Slovenska.
V kategórii popularizátor vedy bol ocenený organizačný tím Európskej noci vedy na Slovensku, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v Bratislave, a to za dlhodobý prínos k popularizácii vedy a prepájaniu vedcov s verejnosťou prostredníctvom Európskej noci vedy.
Tím pod vedením Ľubomíra Šooša zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ocenili v kategórii vedecko-technický tím roka. Ocenenie získali za vývoj inovatívnych riešení železničných vozňov a vysokootáčkových vretien s významnými patentovými výstupmi a priemyselným uplatnením.