Čentéš: Verím, že novela Trestného zákona bude mať i politickú podporu

Bratislava 22. marca (TASR) – Pripravená novela Trestného zákona má silnú podporu odbornej verejnosti, možno preto dúfať, že nájde i podporu politickú. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol Jozef Čentéš, jeden z hlavných poradcov ministra spravodlivosti Viliama Karasa, pri príprave novely Trestného zákona.



Čentéš verí, že legislatívu odobrí nielen kabinet, ale aj poslanci v parlamente. "Okrem podpory odbornej verejnosti je tu aj silný tlak na zmenu Trestného zákona," pripomenul Čentéš. Zopakoval, že hlavnými bodmi zmeny zákona sú dôraz na restoratívnu justíciu, zjednodušenie i rozšírenie oblasti alternatívnych trestov, ktoré by mali byť aplikované najmä v prípade prvotrestaných osôb, páchajúcich prečiny. Novela prináša i harmonizáciu trestných sadzieb. "Zároveň však platí, že tým, ktorí páchajú trestnú činnosť naďalej, hrozia prísne tresty," dodal o návrhu novely Čentéš.



Návrhom novely Trestného zákona by sa mal začať program stredajšej chôdze kabinetu.