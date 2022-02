Rezort zdravotníctva: Centrá dokážu vykonať 42.000 PCR testov denne

Bratislava 8. februára (TASR) - Testovacie centrá na Slovensku dokážu aktuálne denne vykonať približne 42.000 PCR testov na ochorenie COVID-19. V posledných týždňoch tento limit prekonaný nebol. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Ozrejmila, že k dispozícii je tiež 250.000 LAMP testov. "LAMP testovanie bude vykonávať päť tímov na základe určenia najviac kritických oblastí. Spustenie tohto testovania očakávame v najbližších dňoch," doplnila hovorkyňa.



Na sklade Správy štátnych hmotných je podľa MZ SR viac ako štyri milióny antigénových testov. Čo sa týka "nemocničných rýchlotestov", viac ako 70 subjektov hospodárskej mobilizácie dostalo príkaz na zakúpenie prístrojov. "Ich kapacity sú využívané na urgentných príjmoch," priblížila hovorkyňa.



Mobilných odberových miest na PCR testovanie je aktuálne aktívnych 201, na antigénové testovanie je ich k dispozícii 68 za manipulačný poplatok päť eur. "Všetky ďalšie komerčné mobilné odberové miesta na antigénové testovanie zverejňujú vyššie územné celky," spresnila Eliášová.



Dodala, že ak rezort zdravotníctva zaznamená veľký nápor na urgentné príjmy, spúšťa takzvanú selekciu. "Napríklad pokiaľ deti v škole majú pozitívny výsledok antigénového testu a potvrdzuje sa to PCR testom, tak potvrdenie PCR testom už nebude potrebné, pretože v 90 percentách prípadov sa pozitívny výsledok antigénového testu potvrdí," priblížila s tým, že potvrdenie PCR testom nebude nevyhnutné ani v prípade návratu zo zahraničia. "To znamená, že v prípadoch, kde PCR testovanie nebude nevyhnutné, tak tam sa z neho upustí," vysvetlila hovorkyňa.



Na antigénový test alebo domáci samotest sú podľa jej slov odporúčané skupiny, ktorým predmetné vyšetrenie postačuje. "Človek sa na testovanie dostane akonáhle je to potrebné. Niekoľkodňové rozostupy sú legitímne – je to napríklad minimálne päť dní po kontakte s pozitívne testovanou osobou a podobne," uviedla hovorkyňa s tým, že k prípadnému uvoľňovaniu opatrení dôjde postupne, po konzultácii s odborníkmi.