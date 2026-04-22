Centrá zdieľaných služieb sa podľa ZMOS v praxi osvedčili
Autor TASR
Bardejov 22. apríla (TASR) - Reforma samosprávy v praxi bola témou spoločného rokovania Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), zástupcov obcí zapojených do centier zdieľaných služieb v okresoch Giraltovce a Bardejov a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Michala Kaliňáka. Zhodli sa na tom, že centrá zdieľaných služieb sa osvedčili a majú potenciál stať sa súčasťou reformy územnej samosprávy.
Podľa predsedu ZMOS Jozefa Božika návšteva na východe Slovenska ukázala v praxi, ako veľmi efektívne a správne fungujú centrá zdieľaných služieb. „V prípade viac ako 700 obcí a viac ako 20 centier sa ukazuje, že toto je cesta, ako efektívne riadiť územnú samosprávu a ako sa snažiť o to, aby nielen prenesenie výkonu štátnej správy, ale aj originálne kompetencie v území mohli byť vykonávané vďaka týmto centrám,“ povedal Božik.
Doplnil, že centrá zdieľaných služieb sú jednou z tém reformy územnej samosprávy. ZMOS ich chce podľa neho podporiť vo všetkých samosprávnych krajoch. Poukázal pritom aj na skúsenosti z Giraltoviec, kde podľa jeho slov dvaja zamestnanci zabezpečujú účtovníctvo, mzdy a personalistiku pre obce, mesto aj základné školy.
Kaliňák označil stretnutie za kontrolný deň, ktorého cieľom bolo preveriť fungovanie centier v praxi. „Ukázalo sa, že projekt centier zdieľaných služieb sa osvedčil, nevykazuje žiadne systémové chyby, práve naopak,“ skonštatoval s tým, že sa potvrdil aj veľký potenciál zdieľania podpory medziobecnej spolupráce. Poukázal na to, že na Slovensku je 141 miest, zatiaľ čo 2661 obcí tvorí vidiek s počtom obyvateľov do 3000. „Samosprávy sú odkázané na zdieľanie, na spoluprácu,“ zdôraznil.
Argumentoval aj výsledkami prieskumov medzi samosprávami zapojenými do centier zdieľaných služieb. „Celkovo 78,4 percenta starostov a primátorov, ktorí sú v centrách zdieľaných služieb, vidia prínos toho, že tam pôsobia, a 75 percent z nich oceňuje, že centrum zdieľaných služieb ponúka presne takú agendu, akú potrebujú,“ povedal a doplnil, že 59 percent samospráv uviedlo lepšie služby a 55 percent považuje spoločný výkon agendy za efektívnejší.
Primátor Giraltoviec Pavol Tchurík pripomenul, že v rámci pilotného projektu vzniklo 21 centier zdieľaných služieb. Podľa neho čas ukázal opodstatnenosť, životaschopnosť a hlavne udržateľnosť tohto projektu. Zdôraznil, že centrá nezastrešujú len prenesený výkon štátnej správy, ale aj originálne kompetencie.
Prednosta Spoločnej obecnej úradovne obcí okresu Bardejov a starosta obce Becherov Jozef Gmiterko priblížil ekonomický prínos spoločného výkonu agendy. Ako príklad uviedol obec, ktorá podľa neho za 17.000 eur ročne získava kompletný stavebný úrad, agendu životného prostredia, účtovníctvo aj mzdy. „Toto je výsledok centier zdieľaných služieb, šetrenie zdrojov,“ uviedol.
Doplnil, že v regióne zabezpečujú stavebnú agendu pre 78 obcí a mesto Bardejov, agendu životného prostredia pre 84 obcí a mesto Bardejov a účtovníctvo i mzdy pre 77 obcí a 46 materských a základných škôl.
