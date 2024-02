Centrálny informačný systém štátnej služby má riešiť samostatný zákon

Bratislava 13. februára (TASR) - Centrálny informačný systém štátnej služby by mal byť komplexne dobudovaný a upravený na základe samostatného zákona. Vyplýva to z návrhu zákona o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona o štátnej službe, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



Úrad vlády (ÚV) SR ako predkladateľ materiálu pripomenul, že v súčasnosti je spustená pilotná prevádzka časti centrálneho informačného systému štátnej služby, pôvodne rátajúca s postupným zaraďovaním ďalších častí. "Systém je potrebné dobudovať, pričom je potrebné zohľadniť skúsenosti z aplikačnej praxe i legislatívne zmeny," uvádza ÚV. "Modifikácia existujúceho právneho rámca je jednou zo základných podmienok dosiahnutia plnej funkčnosti a spustenia komplexnej prevádzky centrálneho informačného systému," dodáva o úprave, ktorú má zabezpečiť samostatný zákon a súvisiace zmeny v zákone o štátnej službe.



Podľa navrhovanej úpravy bude centrálny informačný systém naďalej informačným systémom verejnej správy a jeho správcom bude ÚV SR. Centrálny informačný systém bude rozdelený na verejný portál a interný portál. Interný portál bude ďalej rozdelený na moduly a registre. "Rozširuje sa pôvodný obsah systému, rozsah funkcionalít a služieb. Upravuje sa prístup a poskytovanie údajov do centrálneho informačného systému," dodáva ÚV.



Nový zákon má platiť od júna.