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Centrum analýz:Rezort školstva zlepšil prideľovanie asistentov do škôl
V školskom roku 2026/2027 bude zo štátneho rozpočtu financovaných 10.270 úväzkov pedagogických asistentov, teda o 772 viac ako dnes.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zlepšilo prideľovanie pedagogických asistentov do škôl, ale naďalej ich bude nedostatok. Uviedol to analytik Centra vzdelávacích analýz (CVA) Michal Rehúš. Odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM SR pre TASR uviedol, že v uplynulom školskom roku 2025/2026 pôsobilo na školách 9498 pedagogických asistentov. V školskom roku 2026/2027 bude zo štátneho rozpočtu financovaných 10.270 úväzkov pedagogických asistentov, teda o 772 viac ako dnes.
„Po novom sa peniaze na pedagogickú asistenciu v materských a základných školách prideľujú len cez upravený paušálny kľúč. Administratívne náročný systém žiadostí sa pre tieto školy zrušil,“ uviedol analytik. Tento kľúč berie do úvahy počet tried, ich veľkosť, počet detí so špeciálnymi potrebami a potenciál detí so špeciálnymi potrebami postupne sa osamostatniť. Zároveň intenzívnejšia podpora smeruje do materských škôl a prvých ročníkov základných škôl.
V školách však bude chýbať podľa Rehúša viac ako 17.000 pedagogických asistentov. „Potreby materských škôl sa naplnia len na 20 percent a potreby základných škôl iba na 31 percent,“ zhodnotil analytik. Ministerstvo školstva predstavilo plán postupného zvyšovania počtu pedagogických asistentov. Aj keby sa tento plán podľa Rehúša naplnil, školy ani o tri roky nebudú mať dostatok ľudí na pedagogickú asistenciu.
Nový model podľa Rehúša nie je bezchybný. „Azda jeho najväčšou slabinou je, že vychádza z neaktuálnych údajov. Slabším miestom je aj to, že niektorým školám sa znížili úväzky pedagogických asistentov, hoci aj podľa nového modelu by potrebovali viac asistencie a nie menej,“ priblížil. Podľa jeho slov nestačí mať dosť ľudí na pedagogickú asistenciu ani ich ľahšie prerozdeľovať do škôl. Dôležité je, aby pedagogické asistentky intenzívne spolupracovali s vyučujúcimi a ďalšími odborníkmi a aby celé ich pôsobenie nespočívalo v tom, že individuálne pracujú s dieťaťom. Preto sú nevyhnutné intenzívne školenia pre celé školské tímy.
Rezort školstva uviedol, že nový systém financovania pedagogických asistentov vznikol na základe rozsiahlych dátových analýz, odborných konzultácií a výskumných zistení. „Jeho cieľom je odstrániť dlhoročné nedostatky súčasného modelu, ktorý bol nejednotný, administratívne náročný, netransparentný a často viedol k nestabilite pracovných miest pedagogických asistentov,“ vysvetlili z MŠVVaM. Zároveň pripomenuli, že od januára sa zvýšil normatív na žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami približne o 14,9 percenta, z čoho si školy môžu financovať aj zvýšenie úväzkov pedagogických asistentov, ak im pridelený počet asistentov podľa novej metodiky nepostačuje.
Ministerstvo školstva avizuje plán systematického navyšovania počtu pedagogických asistentov. Cieľovým stavom je 27.600 pracovných úväzkov pedagogických asistentov, pričom už v najbližších rokoch počíta ministerstvo s tisíckami nových miest a investíciami v desiatkach miliónov eur. „Je zrejmé, že tento stav nedokážeme naplniť okamžite - jednak z dôvodu personálnych kapacít, ale aj vzhľadom na finančné možnosti systému. Preto navrhujeme postupné navyšovanie počtu asistentov a zároveň od budúceho školského roka prechod na nový model ich prideľovania,“ dodal ešte v máji minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
„Po novom sa peniaze na pedagogickú asistenciu v materských a základných školách prideľujú len cez upravený paušálny kľúč. Administratívne náročný systém žiadostí sa pre tieto školy zrušil,“ uviedol analytik. Tento kľúč berie do úvahy počet tried, ich veľkosť, počet detí so špeciálnymi potrebami a potenciál detí so špeciálnymi potrebami postupne sa osamostatniť. Zároveň intenzívnejšia podpora smeruje do materských škôl a prvých ročníkov základných škôl.
V školách však bude chýbať podľa Rehúša viac ako 17.000 pedagogických asistentov. „Potreby materských škôl sa naplnia len na 20 percent a potreby základných škôl iba na 31 percent,“ zhodnotil analytik. Ministerstvo školstva predstavilo plán postupného zvyšovania počtu pedagogických asistentov. Aj keby sa tento plán podľa Rehúša naplnil, školy ani o tri roky nebudú mať dostatok ľudí na pedagogickú asistenciu.
Nový model podľa Rehúša nie je bezchybný. „Azda jeho najväčšou slabinou je, že vychádza z neaktuálnych údajov. Slabším miestom je aj to, že niektorým školám sa znížili úväzky pedagogických asistentov, hoci aj podľa nového modelu by potrebovali viac asistencie a nie menej,“ priblížil. Podľa jeho slov nestačí mať dosť ľudí na pedagogickú asistenciu ani ich ľahšie prerozdeľovať do škôl. Dôležité je, aby pedagogické asistentky intenzívne spolupracovali s vyučujúcimi a ďalšími odborníkmi a aby celé ich pôsobenie nespočívalo v tom, že individuálne pracujú s dieťaťom. Preto sú nevyhnutné intenzívne školenia pre celé školské tímy.
Rezort školstva uviedol, že nový systém financovania pedagogických asistentov vznikol na základe rozsiahlych dátových analýz, odborných konzultácií a výskumných zistení. „Jeho cieľom je odstrániť dlhoročné nedostatky súčasného modelu, ktorý bol nejednotný, administratívne náročný, netransparentný a často viedol k nestabilite pracovných miest pedagogických asistentov,“ vysvetlili z MŠVVaM. Zároveň pripomenuli, že od januára sa zvýšil normatív na žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami približne o 14,9 percenta, z čoho si školy môžu financovať aj zvýšenie úväzkov pedagogických asistentov, ak im pridelený počet asistentov podľa novej metodiky nepostačuje.
Ministerstvo školstva avizuje plán systematického navyšovania počtu pedagogických asistentov. Cieľovým stavom je 27.600 pracovných úväzkov pedagogických asistentov, pričom už v najbližších rokoch počíta ministerstvo s tisíckami nových miest a investíciami v desiatkach miliónov eur. „Je zrejmé, že tento stav nedokážeme naplniť okamžite - jednak z dôvodu personálnych kapacít, ale aj vzhľadom na finančné možnosti systému. Preto navrhujeme postupné navyšovanie počtu asistentov a zároveň od budúceho školského roka prechod na nový model ich prideľovania,“ dodal ešte v máji minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).