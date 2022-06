Centrum pre liečbu drogových závislostí eviduje vysoký dopyt po liečbe

Bratislava 9. júna (TASR) - V Centre pre liečbu drogových závislosti (CPLDZ) v Bratislave evidujú aktuálne vysoký dopyt po liečbe. Za prvých päť mesiacov tohto roka zaznamenali cez 1800 pacientov, čo predstavuje 76 percent z celkového počtu z predchádzajúceho roka. Informovala o tom vedúca Inštitútu závislostí CPLDZ Zuzana Kamendy.



"Predpokladáme, že ku koncu roka približne 500 nových pacientov vstúpi do liečby. Čo znamená, že pravdepodobne sa počet žiadostí vyrovná, ak nie prevýši obdobie pred novým koronavírusom," povedala. Za prvých päť mesiacov tohto roku zaznamenali 355 nových žiadostí. Kamendy si myslí, že to mohlo byť ovplyvnené zvýšenou spotrebou liekov na depresiu a úzkosť počas pandémie na Slovensku. "Zrejme u niektorých ľudí dochádzalo k zhoršeniu stavu a k samomedikácie, ktorá ich potom s odstupom času, ak teda neprestanú, donúti vyhľadať pomoc," doplnila.



Priblížila, že na Slovensku sú najviac konzumovanými psychoaktívnymi látkami alkohol a tabak. Týka sa to nielen dospelých, ale aj mladých ľudí. "U 15-ročných má skúsenosť s pitím alkoholu až 59 percent," doplnila Kamendy. S fajčením má v spomínanej skupine skúsenosť približne 40 percent mladých ľudí.



V skupine 16- až 19-ročných je najčastejšie užívanou nelegálnou drogou marihuana. "Až 40 percent mladých ľudí z tejto vekovej skupiny na Slovensku už má skúsenosť s marihuanou," doplnila Kamendy s tým, že najväčšia časť populácie skúsi alkohol a tabak. Riaditeľ CPLDZ Ľubomír Okruhlica upozornil, že z duševných ochorení sú najsmrteľnejšie závislosti. "Najviac ľudí zomiera pre alkohol, a to nielen na Slovensku, ale aj vo svete," doplnil.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala odporúčania založené na dôkazoch, ako by mala vyzerať efektívna prevencia. Okruhlica informoval, že medzi tieto odporúčania patria aj spôsoby regulácie štátom, ako napríklad znižovanie dostupnosti týchto látok, zvyšovanie ceny a zákaz reklamy. Poukázal na to, že na Slovensku máme jednu z najnižších cien na spotrebnú daň na alkohol. "Keď sa odiali začiatok konzumácie legálnych látok, tak je menšia pravdepodobnosť, ak niekto začne popíjať alkohol alebo skúsi cigaretu ako 24-ročný, že sa rozbehne do závislosti," doplnil Okruhlica.