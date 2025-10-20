< sekcia Slovensko
Cenu Anasoft litera získala A. Salmela za knihu 56, či?
Laureátku vybrala spomedzi 125 hodnotených pôvodných slovenských prozaických kníh päťčlenná odborná porota.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Spisovateľka Alexandra Salmela sa v pondelok večer v Bratislave stala laureátkou jubilejného 20. ročníka slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera. Ocenenie získala za prózu 56, či? (vydavateľstvo Aspekt) „za originálnu skladbu krátkych próz, v ktorých premieňa písanie na hľadanie identity a dôkaz nezlomnej vôle k životu“. Čitatelia v internetovej ankete dali najviac hlasov Kataríne Mikolášovej za knihu Hus vo veľkomeste (vydavateľstvo Lindeni).
Laureátku vybrala spomedzi 125 hodnotených pôvodných slovenských prozaických kníh päťčlenná odborná porota, ktorú tento rok tvorili Vladimír Barborík, Martin Lukáš, Patrik Miskovics, Nóra Ružičková a Lucia Molnár Satinská. Podľa poroty Salmela napísala komponovaný cyklus žánrovo rôznorodých krátkych próz, zjednotený postavou rozprávačky, štylizovanej zakaždým v inej personálnej úlohe.
„Je vždy niekým iným, aby porozumela sama sebe. Každá próza má v názve odlišné ženské meno, mnohé z nich odkazujú k iným príbehom - z mytológie, literatúry, pop-kultúry. Autorka polemizuje s konvenciou ja-písania tak, že sa pohráva s identitou ženskej hrdinky,“ poznamenáva porota k próze, ktorá bola pôvodne napísaná vo fínčine, slovenskú verziu vytvorila samotná autorka. „Ide o voľný tvorivý preklad, v ktorom niektoré časti napísala celkom nanovo,“ dodáva porota.
Alexandra Salmela je autorka literatúry pre deti aj dospelých, príležitostná prekladateľka a tvorí aj dramatické texty. Vyštudovala divadelnú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a fínsku filológiu a literatúru na Karlovej univerzite v Prahe. Tvorí a publikuje vo fínčine aj slovenčine. Žije vo fínskom Tampere. Jej debutový román 27 čiže Smrť robí umelca (2010) získal Cenu Helsingin Sanomat za najlepší fínsky debut roka a bol nominovaný na cenu Finlandia. V slovenskom preklade sa dostal do desiatky Anasoft litera, rovnako ako revidovaná slovenská verzia jej románu Antihrdina (2018).
Okrem hlavného ocenenia opäť udelili aj Cenu čitateľov, ktorú tento rok získala Katarína Mikolášová za knihu Hus vo veľkomeste. Ocenená autorka píše prevažne literatúru pre deti a poéziu. Debutovala v roku 2003 zbierkou poézie Cez oči k tebe vchádzam. Odvtedy jej vyšlo päť zbierok poézie a osem knižiek pre deti. Hus vo veľkomeste je autorkina prvá prozaická kniha pre dospelých čitateľov.
„Zbierka poviedok čitateľa vnáša hlboko do vnútra vzťahov medzi matkami a dcérami, v ktorých sa striedajú humor a napätie, láska i utrpenie,“ uvádza k ocenenej publikácii Anasoft litera.
Pri príležitosti 20. výročia ceny čitatelia prostredníctvom online hlasovania vybrali aj knihu dvadsaťročia. Stala sa ňou reflexívna psychologická próza Jaroslavy Blažkovej (1933-2017) Happyendy. Vyšla v roku 2005 vo vydavateľstve Aspekt a bola prvou knihou, ktorá získala v roku 2006 Cenu čitateľov.
