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Cenu Anasoft litera získala I. Dobrakovová za knihu Iné myšlienky
Laureátku vybrala spomedzi 140 hodnotených pôvodných slovenských prozaických kníh päťčlenná odborná porota.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Spisovateľka Ivana Dobrakovová sa vo štvrtok večer v Bratislave stala laureátkou 21. ročníka slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera. Ocenenie získala za zbierku poviedok Iné myšlienky (vydavateľstvo Marenčin PT), v ktorej „s odstupom aj humorom skúma inakosť tela, mysle či národnosti a hľadá miesto neštandardného jednotlivca vo svete podporujúcom excesy“. Čitatelia v internetovej ankete dali najviac hlasov Susanne Gregor za román Položivoty (Literárna bašta).
Laureátku vybrala spomedzi 140 hodnotených pôvodných slovenských prozaických kníh päťčlenná odborná porota, ktorú tento rok tvorili Eva Urbanová Šimková, Martin Makara, Petr Minařík, Ľubica Schmarcová a Viliam Nádaskay.
Podľa poroty Dobrakovová v ocenenej knihe tematizuje inakosť a rôzne jej zdroje, ako sú telo, myseľ, národnosť. „Opakujú sa leitmotívy celej jej tvorby: dezintegrácia osobnosti, komplikované až dysfunkčné vzťahy, od dôslednej diagnostiky sa autorka posúva k odstupu, nadhľadu, dokonca k humoru,“ zhodnotila porota zbierku poviedok, v ktorej autorka „využíva v súčasnosti veľmi exponovanú tému jedla a zdravého života na diagnostiku postáv a prepojenie statusu, životného štýlu a identity“.
Ivana Dobrakovová je slovenská spisovateľka a prekladateľka, ktorá od roku 2005 žije v talianskom Turíne. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä témam, ktoré sa jej osobne dotýkajú. Je autorkou románov Bellevue (2010) a Pod slnkom Turína (2021), štyroch zbierok poviedok - Prvá smrť v rodine (2009), Toxo (2013), Matky a kamionisti (2018) a Iné myšlienky (2025). Za zbierku Matky a kamionisti získala Cenu Európskej únie za literatúru. Všetky jej prozaické knihy sa dostali do desiatky ceny Anasoft litera. Popri vlastnej tvorbe pracuje ako prekladateľka na voľnej nohe. Z francúzštiny a taliančiny preložila viacero diel. Jej knihy vyšli v prekladoch do 12 jazykov.
Okrem hlavného ocenenia opäť udelili aj Cenu čitateľov, ktorú tento rok získala Susanne Gregor za román Položivoty z vydavateľstva Literárna bašta. Román rozpráva príbeh úspešnej rakúskej architektky Klary a slovenskej opatrovateľky Paulíny, životy dvoch žien sa pretnú v jednej domácnosti. „Prostredníctvom ich vzťahu autorka otvára otázky sociálnych nerovností, neviditeľnej práce a hraníc medzi osobnou blízkosťou a pracovnou závislosťou,“ uvádza k ocenenej publikácii Anasoft litera.
Susanne Gregor sa ako deväťročná v roku 1990 presťahovala zo Slovenska do Rakúska. Vyštudovala germanistiku a komunikačné vedy na Salzburskej univerzite a od roku 2005 žije vo Viedni. Literárne debutovala v roku 2011 knihou Kein eigener Ort. Jej román Wir werden fliegen, ktorý vyšiel v slovenskom preklade pod názvom Voľným pádom (Literárna bašta, 2024), bol nominovaný na Rakúsku knižnú cenu 2023. Podľa románu Položivoty (2025) vznikla divadelná adaptácia, ktorú v roku 2025 uviedlo viedenské divadlo Volkstheater.
Laureátku vybrala spomedzi 140 hodnotených pôvodných slovenských prozaických kníh päťčlenná odborná porota, ktorú tento rok tvorili Eva Urbanová Šimková, Martin Makara, Petr Minařík, Ľubica Schmarcová a Viliam Nádaskay.
Podľa poroty Dobrakovová v ocenenej knihe tematizuje inakosť a rôzne jej zdroje, ako sú telo, myseľ, národnosť. „Opakujú sa leitmotívy celej jej tvorby: dezintegrácia osobnosti, komplikované až dysfunkčné vzťahy, od dôslednej diagnostiky sa autorka posúva k odstupu, nadhľadu, dokonca k humoru,“ zhodnotila porota zbierku poviedok, v ktorej autorka „využíva v súčasnosti veľmi exponovanú tému jedla a zdravého života na diagnostiku postáv a prepojenie statusu, životného štýlu a identity“.
Ivana Dobrakovová je slovenská spisovateľka a prekladateľka, ktorá od roku 2005 žije v talianskom Turíne. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä témam, ktoré sa jej osobne dotýkajú. Je autorkou románov Bellevue (2010) a Pod slnkom Turína (2021), štyroch zbierok poviedok - Prvá smrť v rodine (2009), Toxo (2013), Matky a kamionisti (2018) a Iné myšlienky (2025). Za zbierku Matky a kamionisti získala Cenu Európskej únie za literatúru. Všetky jej prozaické knihy sa dostali do desiatky ceny Anasoft litera. Popri vlastnej tvorbe pracuje ako prekladateľka na voľnej nohe. Z francúzštiny a taliančiny preložila viacero diel. Jej knihy vyšli v prekladoch do 12 jazykov.
Okrem hlavného ocenenia opäť udelili aj Cenu čitateľov, ktorú tento rok získala Susanne Gregor za román Položivoty z vydavateľstva Literárna bašta. Román rozpráva príbeh úspešnej rakúskej architektky Klary a slovenskej opatrovateľky Paulíny, životy dvoch žien sa pretnú v jednej domácnosti. „Prostredníctvom ich vzťahu autorka otvára otázky sociálnych nerovností, neviditeľnej práce a hraníc medzi osobnou blízkosťou a pracovnou závislosťou,“ uvádza k ocenenej publikácii Anasoft litera.
Susanne Gregor sa ako deväťročná v roku 1990 presťahovala zo Slovenska do Rakúska. Vyštudovala germanistiku a komunikačné vedy na Salzburskej univerzite a od roku 2005 žije vo Viedni. Literárne debutovala v roku 2011 knihou Kein eigener Ort. Jej román Wir werden fliegen, ktorý vyšiel v slovenskom preklade pod názvom Voľným pádom (Literárna bašta, 2024), bol nominovaný na Rakúsku knižnú cenu 2023. Podľa románu Položivoty (2025) vznikla divadelná adaptácia, ktorú v roku 2025 uviedlo viedenské divadlo Volkstheater.