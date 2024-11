Cenu Dionýza Ilkoviča získala M.Gánovská z SOŠ polytechnickej J.A.Baťu

Bratislava 14. novembra (TASR) - Absolútnou víťazkou ôsmeho ročníka ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča (CDI) 2024 je Martina Gánovská zo Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite. Finalistkami CDI 2024 sa stali takisto Mária Wagnerová z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom a Hedviga Turčeková z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach. Mená ocenených pedagógov vo štvrtok oznámili minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a Martin Plesch z Nadácie Dionýza Ilkoviča, ktorá je organizátorom projektu oceňujúceho pedagógov i nepedagogických pracovníkov venujúcich sa talentovaným deťom v prírodných vedách.



Minister vyzdvihol význam aktivít ocenených pedagógov, zdôraznil taktiež, že zastupujú mnohých ďalších, ktorí venujú čas a energiu mladým talentom v prírodných vedách. "Toto je spôsob, ako vytvoriť zo Slovenska úspešnú krajinu a budovať Slovensko na báze inovácií a pokroku," vyhlásil Drucker.



Plesch upozornil, že jednou z možností, ako zvyšovať počet i kvalitu mladých odborníkov v prírodných vedách, je zavedenie matematiky ako povinného maturitného predmetu, zmysluplnosť toto kroku dokumentoval aj výsledkami prieskumu, v ktorom Nadácia Dionýza Ilkoviča oslovila skúsených učiteľov prírodných vied z celého Slovenska. "Je potrené zdôrazniť, že cieľom nie je to, aby každý maturant ovládal zložite matematické vzorce, ale disponoval základmi matematiky a logiky, pomáhajúcimi rozvíjať kritické myslenie nevyhnutné pre život," upozornil.



Samotné pedagogičky berú ocenenie svojej práce zároveň ako motiváciu v nej pokračovať. "Pre nás učiteľov je povzbudivé vidieť, že naša práca má zmysel a že je spoločensky ocenená. Tento pocit podpory nám dáva silu ísť ďalej a pomáhať študentom objavovať svet vedy," uviedla Gánovská. So svojimi kolegyňami sa zhodla na tom, že podpora vzdelávania v oblasti prírodných vied je pre Slovensko a jeho budúcnosť kľúčová.



Martina Gánovská je pôvodne ochranárka, ktorá sa následne rozhodla pre pedagogickú kariéru. Vyštudovala ekológiu a environmentalistiku, a i prostredníctvom vyučovania chémie sa dodnes venuje problémom životného prostredia spoločne so svojimi žiakmi. Už 22 rokov učí na SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite, na ktorej sa ako študentka úspešne zapájala do chemickej olympiády.



Mária Wagnerová vyučuje na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom fyziku a informatiku. Vedie mimoškolské aktivity zamerané na robotické súťaže, cvičenia z fyziky a ďalšie inovatívne projekty, pre ktoré aktívne hľadá aj finančné zabezpečenie.



Učiteľka biológie Hedviga Turčeková z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach vo svojom voľnom čase už roky pripravuje talentovaných žiakov na biologickú olympiádu a prijímacie pohovory na vysoké školy. Na svojom konte má aj učebnicu biológie v angličtine.



Cieľom Ceny Dionýza Ilkoviča je zviditeľniť, verejne oceniť a aj odmeniť tých najlepších prírodovedných učiteľov, ktorí sa venujú talentovaným deťom počas mimoškolskej činnosti. Nominácie na tohtoročné ocenenie bolo možné podávať do konca júna.