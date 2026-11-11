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Cenu Dionýza Ilkoviča získala učiteľka chémie Judita Dömötörová
Medzi finalistkami sú aj Eva Karlubíková z Nitry a Sylvia Martinkovičová z Bratislavy.
Autor TASR
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Bratislava 11. novembra (TASR) - Víťazkou jubilejného desiateho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala učiteľka chémie Judita Dömötörová zo Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave. Medzi finalistkami sú aj Eva Karlubíková z Nitry a Sylvia Martinkovičová z Bratislavy. Ocenenia si prevzali v stredu večer v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. Špeciálnu cenu za rozvoj predmetových súťaží v oblasti fyziky získal profesor Ivo Čáp zo Žilinskej univerzity.
Dlhodobú, často dobrovoľnú prácu učiteľov nad rámec bežného vyučovania, vyzdvihuje Cena Dionýza Ilkoviča. Pri hodnotení sa zohľadňujú nielen úspechy žiakov, ale aj inovatívny prístup, rozsah aktivít a ich dlhodobý prínos. Ocenenie sa udeľuje za rozvoj talentov v matematike, fyzike, chémii, biológii a informatike. „V meniacom sa svete význam úlohy učiteľa neustále narastá. Nestačí totiž len odovzdávať vedomosti, mladých ľudí treba naučiť samostatne myslieť, orientovať sa v nových situáciách a rozvíjať svoje schopnosti. O to dôležitejšie je, aby práca pedagógov získavala aj náležité spoločenské uznanie. Práve na to chceme Cenou Dionýza Ilkoviča upozorňovať,“ uviedol Pavol Demeš, správca Nadácie Dionýza Ilkoviča.
Dömötörová zo Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave sa rozvoju mladých chemikov venuje viac ako dve desaťročia. Chémiu im približuje cez experimenty, praktické úlohy a tímovú spoluprácu. Starší študenti pomáhajú mladším, vrátane žiakov základných škôl, a učia sa tak odovzdávať svoje skúsenosti ďalej. Od roku 2005 sa do jej aktivít zapojilo približne 735 detí. V školskom roku 2025/2026 sa všetkých osem súťažiacich z jej školy umiestnilo medzi deviatimi najlepšími úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola Chemickej olympiády v kategórii EF, pričom obsadili prvé tri miesta. „Niekedy sa cítim skôr ako tímový hráč a koučka než ako učiteľka. V tíme majú žiaci oporu, dokážu si navzájom pomáhať aj sa motivovať,“ povedala laureátka.
Finalistka Karlubíková z Gymnázia Golianova v Nitre vytvára mladým ľuďom priestor, v ktorom môžu rozvíjať záujem o chémiu aj mimo tradičného vyučovania. Založila chemický krúžok Chemily. Aj počas pandémie hľadala spôsoby, ako im umožniť experimentovať s dostupnými domácimi pomôckami. Jej študent Viliam Foldeši získal v roku 2026 striebornú medailu na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Taškente. Pre pedagogičku je však rovnako dôležité, aby študenti prichádzali na krúžok z vlastného záujmu.
Ďalšia finalistka Martinkovičová z Gymnázia Grösslingová v Bratislave sprevádza talentovaných študentov pri objavovaní biológie a chémie. Okrem prípravy na predmetové olympiády organizuje vedecký krúžok a pomáha mladým ľuďom objavovať možnosti štúdia a kariéry vo vede. Založila tiež konferenciu Starší mladším, ktorá prepája študentov s vedcami a dáva mladým ľuďom priestor predstaviť vlastné záujmy a projekty. Venuje sa aj podpore dievčat pri objavovaní možností uplatnenia v prírodovedných a technických odboroch.
Súčasťou jubilejného ročníka bolo aj udelenie špeciálnej ceny za rozvoj predmetových súťaží v oblasti fyziky. Získal ju profesor Čáp, emeritný profesor Žilinskej univerzity, ktorý sa dlhé roky venuje rozvoju mladých fyzikálnych talentov a príprave študentov na predmetové súťaže. Ocenenie je poďakovaním za jeho vytrvalú odbornú a mentorskú prácu. Pripomína, akú dôležitú úlohu pri rozvoji nadania zohrávajú systematická príprava a dlhodobá podpora skúsených mentorov. Mladým ľuďom pomáhajú zvládať náročné problémy a rozvíjať záujem o fyziku, ktorý môže pokračovať ďalším štúdiom či vedeckou kariérou.
Dlhodobú, často dobrovoľnú prácu učiteľov nad rámec bežného vyučovania, vyzdvihuje Cena Dionýza Ilkoviča. Pri hodnotení sa zohľadňujú nielen úspechy žiakov, ale aj inovatívny prístup, rozsah aktivít a ich dlhodobý prínos. Ocenenie sa udeľuje za rozvoj talentov v matematike, fyzike, chémii, biológii a informatike. „V meniacom sa svete význam úlohy učiteľa neustále narastá. Nestačí totiž len odovzdávať vedomosti, mladých ľudí treba naučiť samostatne myslieť, orientovať sa v nových situáciách a rozvíjať svoje schopnosti. O to dôležitejšie je, aby práca pedagógov získavala aj náležité spoločenské uznanie. Práve na to chceme Cenou Dionýza Ilkoviča upozorňovať,“ uviedol Pavol Demeš, správca Nadácie Dionýza Ilkoviča.
Dömötörová zo Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave sa rozvoju mladých chemikov venuje viac ako dve desaťročia. Chémiu im približuje cez experimenty, praktické úlohy a tímovú spoluprácu. Starší študenti pomáhajú mladším, vrátane žiakov základných škôl, a učia sa tak odovzdávať svoje skúsenosti ďalej. Od roku 2005 sa do jej aktivít zapojilo približne 735 detí. V školskom roku 2025/2026 sa všetkých osem súťažiacich z jej školy umiestnilo medzi deviatimi najlepšími úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola Chemickej olympiády v kategórii EF, pričom obsadili prvé tri miesta. „Niekedy sa cítim skôr ako tímový hráč a koučka než ako učiteľka. V tíme majú žiaci oporu, dokážu si navzájom pomáhať aj sa motivovať,“ povedala laureátka.
Finalistka Karlubíková z Gymnázia Golianova v Nitre vytvára mladým ľuďom priestor, v ktorom môžu rozvíjať záujem o chémiu aj mimo tradičného vyučovania. Založila chemický krúžok Chemily. Aj počas pandémie hľadala spôsoby, ako im umožniť experimentovať s dostupnými domácimi pomôckami. Jej študent Viliam Foldeši získal v roku 2026 striebornú medailu na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Taškente. Pre pedagogičku je však rovnako dôležité, aby študenti prichádzali na krúžok z vlastného záujmu.
Ďalšia finalistka Martinkovičová z Gymnázia Grösslingová v Bratislave sprevádza talentovaných študentov pri objavovaní biológie a chémie. Okrem prípravy na predmetové olympiády organizuje vedecký krúžok a pomáha mladým ľuďom objavovať možnosti štúdia a kariéry vo vede. Založila tiež konferenciu Starší mladším, ktorá prepája študentov s vedcami a dáva mladým ľuďom priestor predstaviť vlastné záujmy a projekty. Venuje sa aj podpore dievčat pri objavovaní možností uplatnenia v prírodovedných a technických odboroch.
Súčasťou jubilejného ročníka bolo aj udelenie špeciálnej ceny za rozvoj predmetových súťaží v oblasti fyziky. Získal ju profesor Čáp, emeritný profesor Žilinskej univerzity, ktorý sa dlhé roky venuje rozvoju mladých fyzikálnych talentov a príprave študentov na predmetové súťaže. Ocenenie je poďakovaním za jeho vytrvalú odbornú a mentorskú prácu. Pripomína, akú dôležitú úlohu pri rozvoji nadania zohrávajú systematická príprava a dlhodobá podpora skúsených mentorov. Mladým ľuďom pomáhajú zvládať náročné problémy a rozvíjať záujem o fyziku, ktorý môže pokračovať ďalším štúdiom či vedeckou kariérou.