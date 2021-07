Cenu európskeho občana za Slovensko získala platforma Zmudri.sk

Brusel 12. júla (TASR) - Tohtoročnú Cenu európskeho občana získala za Slovensko internetová platforma Zmudri.sk. Zaradila sa tak medzi 28 laureátov z 27 krajín Európskej únie. Slávnostné odovzdanie ocenení by sa malo uskutočniť na jeseň v bruselskom sídle europarlamentu.



Zmudri.sk je nezisková online platforma, ktorej cieľom je prinášať mladým ľuďom overené informácie, praktické tipy a rady v oblastiach využiteľných v bežnom živote. Organizuje kurzy na rôzne témy, medzi ktoré patrí kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších.



"V Zmudri sa cez naše video kurzy snažíme mladým ľuďom ukázať, že byť občanom nielen demokratického Slovenska, ale aj EÚ, nie je len tak. Mladí ľudia tvoria 26 percent populácie, ale 100 percent našej budúcnosti, preto je dôležité, aby im to, čo sa deje okolo nich, nebolo ľahostajné. Zisk Ceny európskeho občana 2021 a ocenenie nášho úsilia nás nesmierne teší," uviedol zakladateľ projektu Julian Gerhart.



Tohtoročný laureát si cenu prevezme na ceremónii, ktorú na jeseň zorganizuje Kancelária EP na Slovensku. V novembri by sa v Bruseli malo konať aj slávnostné ocenenie víťazov zo všetkých členských štátov EÚ.



Európsky parlament každoročne udeľuje Cenu európskeho občana za mimoriadne úspechy alebo výnimočnú angažovanosť v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ, nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha, za príspevok k projektom, ktoré súvisia s aktuálnym Európskym rokom, či za činnosti, ktoré sú prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv EÚ.



Cenu získava z každého členského štátu aspoň jeden laureát, výnimočne je však možné vybrať viac než jedného laureáta za členský štát. V predchádzajúcich rokoch cenu za Slovensko získali Olympiáda ľudských práv, Divadlo z pasáže, fotograf Šymon Kliman, predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Siracká, kultúrny a spoločenský zväz Csemadok či bloger Ján Benčík.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)