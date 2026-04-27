Cenu festivalu Allegretto získala česká klarinetistka Anna Paulová
Autor TASR
Žilina 27. apríla (TASR) - Výrazné mladé talenty, etablovaní umelci zo zahraničia i najtalentovanejší študenti slovenských konzervatórií sa minulý týždeň predstavili žilinskému publiku na 35. ročníku medzinárodného festivalu klasickej hudby Allegretto Žilina. Hlavnú festivalovú cenu získala česká klarinetistka Anna Paulová. TASR o tom v pondelok informovala manažérka festivalu Ivana Schwarz.
Od 20. do 25. apríla sa v Dome umenia Fatra predstavilo 11 interpretov z Litvy, Českej republiky, Spojených štátov amerických, Južnej Kórey, Japonska, Srbska a Slovenska. „Festival vyvrcholil vypredaným záverečným koncertom, na ktorom pod taktovkou holandského dirigenta Daniela Raiskina vystúpila Slovenská filharmónia a dvaja sólisti - juhokórejská huslistka Sueye Park a japonský violončelista Yuya Mizuno,“ uviedla Schwarz.
Doplnila, že tradičnou súčasťou večera bolo aj odovzdávanie cien festivalu, ktoré každoročne oceňujú výnimočné umelecké výkony mladých interpretov. „Cenu festivalu Allegretto Žilina 2026 získala česká klarinetistka Anna Paulová za svoj mimoriadny umelecký výkon a presvedčivú interpretáciu,“ priblížila Schwarz.
Cenu Janáčkovej filharmónie Ostrava získal japonský umelec Yuya Mizuno a Cenu publika si odniesol slovenský huslista Teo Gertler, ktorý zároveň získal aj Cenu primátora mesta Žilina pre najmladšieho účastníka festivalu.
