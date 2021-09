Cenu Igric za celoživotný prínos kinematografii udelili D. Hanákovi

Na archívnej snímke režisér Peter Bebjak. Foto: TTSK

Bratislava 26. septembra (TASR) – Režisér Dušan Hanák sa stal laureátom ocenenia Igric za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Národnú cenu pre najvýznamnejšie tvorivé činy v oblasti filmovej a televíznej tvorby udelili v nedeľu popoludní vyhlasovatelia súťaže i jeho 32. ročníka - Slovenský filmový zväz (SFZ), Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Literárny fond (LF).Hanáka ocenili ako autora výnimočných dokumentárnych a hraných filmov, zvýraznili jeho umeleckú kontinuitu a osobitú autentickú výpoveď a vyzdvihli tiež pedagogické pôsobenie pri výchove mladých filmárov.Laureátom ceny Igric sa stal tiež Martin Šulík v kategórii Hraná tvorba kiná za réžiu filmu Muž so zajačími ušami, Juraj Štepka v kategórii Televízna dramatická tvorba za tvorivý režisérsky prínos vo filme Mlčanie i Richard Krivda v kategórii Filmová a televízna dokumentárna tvorba za námet a kameru vo filme Múdry blázon.Igric za animovanú tvorbu odovzdali Andrei Pátkovej a Veronike Valentovej za animáciu vo videoklipe Problémy s problémami.Herečka Zuzana Kanócz je držiteľkou ocenenia Igric v kategórii Ženský herecký výkon vo filmovom a televíznom diele za stvárnenie postavy vojvodkyne Henriety vo filme O liečivej vode. Za mužský herecký výkon získal cenu Juraj Loj, Igric mu patrí za stvárnenie postavy Františka vo filme Šarlatán s prihliadnutím na jeho účinkovanie v seriáli Slovania.Organizátori udelili aj tvorivé prémie. V rámci hranej filmovej tvorby pre kiná ju získal Peter Bebjak za réžiu filmu Správa, v prípade televíznej dramatickej tvorby Tomáš Juríček za kameramanský výkon vo filme O liečivej vode.Tvorivú prémiu za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu udelili režisérke Viere Čákanyovej za film Biela na bielej, za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu Ivanovi Ostrochovskému za film Služobníci.Tvorivú prémiu dostala v prípade animovanej tvorby Veronika Kocourková za réžiu, výtvarné návrhy a stvárnenie prírodných javov v animovanom filme Kata Strofová a tajomstvo snehových vločiek.Tvorivá prémia v kategórii Ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele prislúcha Alexandre Borbély za hereckú kreáciu vo filme Muž so zajačími ušami a tiež Jane Kvantikovej za pôsobivý herecký výkon v seriáli Slovania s prihliadnutím na účinkovanie v seriáli Červená páska.V rovnakej mužskej kategórii patrí tvorivá prémia Csongorovi Kassaiovi za interpretáciu rozporuplnej postavy komunistu Josefa Pachla vo filme Krajina ve stínu a Tomášovi Maštalírovi za stvárnenie psychologicky zložitej postavy drsného Radúza v seriáli Slovania.Cenu Jána Fajnora v kategórii Hraná filmová a televízna tvorba získala režisérka Alica Bednáriková za talentovaný prínos a osobité zobrazenie pocitu generačného vzdoru vo filme Nuda. V kategórii Dokumentárna filmová a televízna tvorba režisérka Dorota Vlnová za film Ferdinand Milučký zo seriálu Ikony. Dvojicu Lukáš Ďurica a Juraj Mäsiar ocenili v kategórii Animovaná tvorba za réžiu a vizuálne efekty v animovanom filme On The Hill.Zvláštna cena poroty pre producenta patrí Rastislavovi Šestákovi za prínos k filmu Správa s prihliadnutím na seriál Herec.Podrobné informácie možno nájsť na stránke súťaže.